Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Власти Канады сообщили о введении ответных пошлин против США
Оттава подготовила жесткие ответные меры на торговую политику Вашингтона, обложив дополнительными сборами американскую продукцию на сумму более 27 млрд долларов, сообщил минфин Канады.
Канадское правительство с восьмого сентября установит новые тарифы на американские товары, передает РИА «Новости». Размер ответных сборов составит 15%, 25% и 50% в зависимости от категории продукции.
Под ограничения попадет импорт общим объемом 27,6 млрд долларов. «С 8 сентября 2026 года Канада введет пошлины в размере 15%, 25% и 50% на товары», – говорится в сообщении министерства финансов страны.
В ведомстве уточнили, что санкции затронут секторы, наиболее пострадавшие от действий США. Среди них оказались сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и электроника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон обложил пятидесятипроцентной пошлиной сотни канадских товаров.
Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил американскую администрацию в развязывании торговой войны.
До этого двусторонние переговоры зашли в тупик из-за разногласий по автопрому.