Минобороны: Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников за день

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени силы ПВО нейтрализовали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны сбиты в небе над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.

В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 269 украинских дронов над несколькими регионами страны.

Днем ранее силы противовоздушной обороны перехватили 457 беспилотников над 16 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

До этого дежурные расчеты ПВО уничтожили 316 вражеских целей.