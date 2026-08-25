Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников за день
Минобороны: Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников за день
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотных аппаратов самолетного типа в нескольких приграничных областях и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени силы ПВО нейтрализовали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дроны сбиты в небе над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.
В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 269 украинских дронов над несколькими регионами страны.
Днем ранее силы противовоздушной обороны перехватили 457 беспилотников над 16 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
До этого дежурные расчеты ПВО уничтожили 316 вражеских целей.