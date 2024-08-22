Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.4 комментария
Белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ
Белорусские летчики в ходе учений в России запустили с Су-30СМ ракеты малой и средней дальности
Летчики из Белоруссии на Су-30СМ в ходе учений на полигоне Ашулук в Астраханской области провели пуски ракет малой и средней дальности, сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.
Белорусские военные впервые опробовали возможности ЗРК Тор-М2, его расчеты провели пуски в движении, сообщил Хренин, передает ТАСС.
Также белорусские летчики на Су-30СМ впервые осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
Ранее военнослужащие Белоруссии на российском полигоне Ашулук провели стрельбы из ЗРК С-300.