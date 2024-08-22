Белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ

Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами

Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ

Tекст: Денис Тельманов

По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.



«Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.

При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.

«Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.