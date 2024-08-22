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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 14:04 • Новости дня

    Белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ

    Белорусские летчики в ходе учений в России запустили с Су-30СМ ракеты малой и средней дальности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летчики из Белоруссии на Су-30СМ в ходе учений на полигоне Ашулук в Астраханской области провели пуски ракет малой и средней дальности, сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

    Белорусские военные впервые опробовали возможности ЗРК Тор-М2, его расчеты провели пуски в движении, сообщил Хренин, передает ТАСС.

    Также белорусские летчики на Су-30СМ впервые осуществили пуски ракет малой и средней дальности.

    Ранее военнослужащие Белоруссии на российском полигоне Ашулук провели стрельбы из ЗРК С-300.

    21 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами

    Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ

    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Курской области генерал Александр Руцкой, проживающий в настоящее время в регионе, заявил, что для борьбы с вторгшимися подразделениями ВСУ необходимо использовать бомбардировки и «плотную и мощную блокаду», обрезав логистику поставок.

    По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.

    «Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.

    При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.

    «Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.

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    22 августа 2024, 01:44 • Новости дня
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать внешнюю политику Астаны после заявления Лукашенко

    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию во внешней политике. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мурата Нуртлеу с послом Белоруссии Павлом Утюпиным.

    Это произошло после слов Лукашенко о том, что некоторые страны СНГ «хотят от России взять, а взамен ничего не дать».

    Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику, передает ТАСС

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

    Он упомянул в этой связи Казахстан, напомнив, что во время протестов в январе 2022 года республика обратилась за помощью к ОДКБ.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 23:09 • Новости дня
    Осужденный полковник Захарченко попросился на СВО

    Осужденный полковник Захарченко попросился на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко хочет заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Об этом сообщила адвокат Захарченко Валерия Туникова.

    По словам адвоката, Захарченко неоднократно писал заявления в военкомат и администрацию колонии с просьбой отправить его на СВО, но администрация ИК-5 «не хочет идти ему навстречу», передает ТАСС.

    Адвокат отметила, что ее клиент имеет редкую военно-учетную специальность – специалист в области радиационной и химической защиты. Кроме этого, он выполнял специальные задачи в Чечне, когда проходил службу в МВД.

    Ранее сообщалось, что имущество экс-полковника полиции Захарченко в размере 50 млн рублей обратили в доход государства. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры. 

    В 2018 году более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.

    Напомним, в 2019 году Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.


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    22 августа 2024, 01:35 • Новости дня
    На нефтебазе в Пролетарске произошел новый взрыв

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел ещё один взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

    Пожар на складах продолжается уже четвертые сутки, напоминает ТАСС

    Отмечается, что вероятно, взрыв произошел в момент, когда огонь перекинулся на очередную цистерну с топливом.

    Напомним, что пожар в Пролетарске началcя после падения обломков беспилотника.

    В результате происшествия пострадали более 40 пожарных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре из-за БПЛА в Ростовской области выросло до 42 человек. 15 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации, 27 человек – на амбулаторном лечении.

    Напомним, утром 18 августа топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. Причем тушение приходилось приостанавливать из-за повторной атаки БПЛА.

    Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. метров.

    Жители Пролетарска из-за взрывов на нефтебазе массово покинули дома .

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    22 августа 2024, 04:55 • Новости дня
    В России назначили испытания детектора «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

    В России назначили испытания детектор «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В России пройдут испытания акустического детектора «Капкан» («Гура»), предназначенного для уничтожения тяжелых дронов типа «Баба-яга» и бронетехникой ВСУ. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Талламхо», разработавшем устройство.

    «Капкан» реагирует на звук приближающейся техники и замыкает цепь электродетонатора. Устройство можно настроить на звук любой военной техники, в том числе дронов «Баба-яга», передает ТАСС

    В «Талламхо» отметили, что в зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства РЭБ.

    «Когда Баба-яга» летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих», – отметили в «Талламхо».

    Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова», разработанного грозненским КБ «Талламхо».

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    21 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Назначен новый глава департамента военного имущества Минобороны России

    Экс-глава «Госзагрансобственности» назначен главой департамента военного имущества Минобороны России

    Назначен новый глава департамента военного имущества Минобороны России
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший гендиректор ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента России Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны, следует из данных, опубликованных российским военным ведомством.

    Как сообщили в ведомстве, приказом от 31 июля Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    22 августа 2024, 05:34 • Новости дня
    Власти Колумбии решили бороться с вербовкой наемников

    Власти Колумбии разработали законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Колумбии подготовило законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, сообщил глава МИД республики Луис Мурильо.

    По словам министра, иностранные сети с помощью обмана вербуют граждан Колумбии, имеющих опыт службы в армии или полиции, для участия в конфликтах за рубежом, передает ТАСС

    «Из-за этого мы оказываемся в сложной ситуации с точки зрения дипломатии, так как порой люди застревают в этих странах, используемые как пушечное мясо. Многие погибли, другие хотят, но не могут уехать, их семьи страдают. Мы хотим, чтобы этого не происходило и нуждаемся в инструментах для предотвращения таких случаев», – заявил глава МИД Колумбии.

    Ранее в российском МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Россию.


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    22 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Над Курской областью сбили украинскую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    «ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная ракета. Спасибо защитникам границы», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ударная волна от сбитой ракеты ВСУ повредила несколько домов в Новошахтинске. Всего повреждены 15 частных домовладений.



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    21 августа 2024, 16:49 • Новости дня
    МИД Белоруссии вызвал представителя Армении из-за атаки яйцами на посольство в Ереване

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временного поверенного в делах Армении в Белоруссии Нарека Тиратуряна вызвали в белорусское министерство иностранных дел после того, как группа людей забросала здание посольства республики в Ереване яйцами.

    Дипломата уведомили об инциденте, а также об ущербе, причиненном белорусской дипмиссии, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС.

    Кроме того, Тиратурян был проинформирован о «явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по предотвращению» акта вандализма.

    Напомним, представители русофобской партии «Во имя Республики» забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии в Ереване, выражая протест в связи с заявлениями президента этой страны Александра Лукашенко.

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    22 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила около ста военнослужащих ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка «Север» нанесла поражение четырем украинским бригадам, сообщил начальник ее пресс-центра Ярослав Якимкин.

    «Подразделения группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии Украины у Золочево, Липцов и Волчанска», – сказал он, передает ТАСС

    По словам Якимкина, потери противника составили до ста военнослужащих, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, три БТР, 17 бронемашин, четыре арторудия и две установки РСЗО.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии сорвала попытки украинских штурмовиков пройти в сторону Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки.

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    22 августа 2024, 02:42 • Новости дня
    Женщина ранена при обстреле Шебекино

    Женщина ранена при обстреле Шебекино, повреждены здание и автомобиль

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Пострадавшую с минно-взрывной травмой... осколочными ранениями бригада СМП доставляет в больницу №2 Белгорода», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на одном коммерческом объекте повреждено остекление, посечен стоящий рядом легковой автомобиль.

    Информация о последствиях уточняется, администрация начнет обход в светлое время суток.

    Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя.

    В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль, два человека получили ранение.

    В селе Тишанка была повреждена линия газоснабжения из-за удара беспилотника.


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    22 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    Чемезов: Мир ушел вперед в технологиях, но скатывается в угрожающую деградацию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спустя 80 лет после создания ядерной бомбы мир ушел вперед в технологиях, но стал скатываться на путь деградации, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, если вспомнить ядерные удары США по мирному населению Японии в 1945 году, то в этом не было здравого смысла, и США просто хотели показать «кто в доме хозяин», спровоцировав холодную войну и гонку вооружений с СССР, передает ТАСС.

    Чемезов добавил, что через 80 лет мир ушел вперед в технологиях, но опять «скатывается на путь деградации», причем сейчас она еще более угрожающая.

    Гендиректор Ростеха заявил также, что мировое лидерство в сфере технологий ради нанесения ударов по человечеству – это не то, к чему стремится Россия.

    Как ответил Чемезов на вопрос о разработках в сферах ИИ, квантовых вычислений и биотехнологий, по всем направлениям работа ведется результативно, и технологии, отвечающие национальным интересам России, будут реализованы на нужном уровне.

    Он рассказал также, что Россия делает все для поддержания летной годности действующего парка «Суперджетов» в отечественных авиакомпаниях, в частности, освоили техобслуживание около 200 компонентов, в том числе модульный ремонт электронного блока управления двигателем SaM146, кроме того, созданы отечественные аналоги свечей зажигания и фильтров.

    Чемезов напомнил, что регулярность вылетов SSJ-100 в авиакомпаниях России держится на уровне 98%.

    Ранее Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.

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    22 августа 2024, 02:11 • Новости дня
    Белоусов отметил заслуги танкистов и мотострелков в освобождении ДНР

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил воинские части с успешным выполнением боевых задач

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав воинских частей, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    В частности, Белоусов отметил заслуги 239-го гвардейского танкового полка и 228-го гвардейского мотострелкового полка в освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС

    Глава Минобороны также поздравил с боевыми успехами 80-й гвардейский танковый полк, действующий на красноармейском направлении.

    Ранее сообщалось, что Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    По его словам, профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство.

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    22 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй объекты для наращивания выпуска Су-57

    Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй новые объекты для наращивания выпуска Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина ввел в эксплуатацию новые объекты, позволяющие масштабировать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе корпорации.

    Как говорится в сообщении, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре к 90-летнему юбилею предприятия построили новые объекты для увеличения производства самолетов Су-57, передает ТАСС.

    Там добавили, что в строй запущены корпуса отработки топливной системы, также завершено строительство первой очереди эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

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    22 августа 2024, 06:55 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО ночью над Воронежской областью сбила беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что в регионе дан отбой опасности атаки беспилотников. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

    Угроза сохранялась на территории Воронежской области более пяти часов.


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