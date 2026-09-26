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В Литве решили создать гражданский резерв на случай мобилизации
LRT: В Литве решили привлечь 100 тыс. гражданских для работы при мобилизации
Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о планах создать гражданский резерв из 100 тыс. человек для обеспечения работы жизненно важных функций государства на случай мобилизации.
Литовские власти намерены сформировать резерв из гражданских специалистов, которые должны будут непрерывно обеспечивать выполнение жизненно важных функций как в мирное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, передает LRT.
В гражданский резерв планируется включить инженеров, энергетиков, IT-специалистов, врачей, полицейских и чиновников. В случае начала мобилизации их главной задачей станет поддержание функционирования критической инфраструктуры Литвы, включая больницы, энергосети, связь и транспорт, отмечает РИА «Новости».
В пятницу в республике стартовали учения по проверке национальной системы мобилизации в чрезвычайных ситуациях. Госструктуры отрабатывают действия при ухудшении ситуации безопасности и переходе к мобилизационному режиму, а также эвакуацию жителей из Вильнюса и приграничных самоуправлений при возникновении угрозы военного вторжения.
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