  • Новость часаПутин поздравил президента ЮАР с национальным праздником
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    27 апреля 2025, 09:58 • В мире

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат
    @ Mindaugas Kulbis/AP/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают.

    Литовское Министерство обороны отчиталось о том, что с прошлого и по конец первого квартала нынешнего года уже 190 тыс. жителей Литвы прошли курсы «по гражданскому сопротивлению и устойчивости». Данные курсы (они получили недвусмысленное название «Курсы подготовки ко дню X») состоят из трех основных модулей – «базового» (8 ч. обучения), «устойчивости к гибридным угрозам» (8 ч.) и «гражданского сопротивления» (8-9 ч.). В их ходе жителей учат оказывать первую медицинскую помощь, а также разного рода навыкам – например, как плести антидроновые сети, или как вести себя во время обстрелов. В качестве инструкторов привлекают как кадровых военных, так и членов «Союза стрелков» – так называют литовское территориальное ополчение, комплектуемое на добровольной основе.

    Не так давно директор Департамента мобилизации (одна из структур Минобороны) Виргиниюс Вилкялис рассказал, чему именно они обучают на этих курсах. «Мы собрали опыт Украины, а также нашей армии, сил специальных операций – то, что больше всего нужно всем силам гражданского сектора. А нужно очень многое – ссыпать песок в мешки, плести сети, что очень важно при борьбе с дронами», – рассказал Вилкялис.

    Он считает, что в том случае, если Литву атакует российская (а, возможно, и белорусская) армия, то враг первым делом выведет из строя систему энергоснабжения. «Мы живем не в Африке и человеку нужно знать способы выжить – как многослойно одеваться, как с помощью свечей получить не только свет, но и согреться», – поучает Вилкялис. По его словам, на курсах они учат литовцев, как собирать «эвакуационный рюкзак» и какие вещи должны в нем содержаться, если его владелец хочет выжить в зоне боевых действий. «Мы также рассказываем о поведении – о том, как передвигаться в городе под обстрелом», – рассказал глава Департамента мобилизации.

    С его слов, люди, окончившие курс по обучению выживальческим навыкам, потом могут перейти на другую «платформу» и пройти курс обучения навыкам военного сопротивления. Там их учат, в частности, приготовлению «коктейлей Молотова», которые можно будет швырять во вражескую технику.

    190 тыс. прошедших курсы – количество для Литвы, чье нынешнее население не превышает 2,6 млн человек, очень большое. То есть почти каждый десятый, включая стариков и младенцев. Но оно все же не устраивает литовские власти, считающие, что нужно прогнать через «Курсы подготовки ко дню X» гораздо большее число сограждан. Поэтому все местные СМИ день и ночь облучают население рассказами о том, что война практически на пороге и что наибольший шанс на выживание получат те, кто пройдут спецподготовку. А уже в текущем и следующем месяце организованы бесплатные восьмичасовые курсы для работников сорока крупных литовских компаний:

    их учат «невооруженному сопротивлению», навыкам выживания в экстремальной обстановке и оказания первой помощи, кибербезопасности и «распознаванию дезинформации».

    Кроме того, по мнению властей, совершенно недопустим тот факт, что подготовкой к войне не охвачены представители подрастающих поколений. Минобороны уже объявило, что открывает курсы для школьников по управлению беспилотными летательными аппаратами. Предполагается, что к 2027-28 гг. во всех литовских уездах появятся клубы, где детям будут давать соответствующие знания. «Опыт Украины показывает, что подготовку молодежи к различным ситуациям необходимо начинать как можно раньше», – заявил по этому поводу тогдашний глава министерства Лауринас Кащюнас.

    Прогоняя население через «выживальческий ликбез», правительство не забывает и об увеличении численности регулярной армии. В прошлом году Сейм одобрил пакет поправок к закону о всеобщей воинской повинности. Обязательному призыву на девять месяцев подлежат юноши в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет. При этом будущие призывники не смогут поступить в вузы, пока не пройдут службу.

    Данные поправки вступят в силу в 2026-м. Пока же в течение 2025-го на службу будут призваны 3,8 тыс. молодых людей, отобранных по прежнему принципу – путем лотереи. С 2027-го же на обязательную воинскую службу, как предполагается, будут привлекать более шести тысяч человек ежегодно. «Уроки Украины наглядно показывают нам, что бороться с гораздо более крупным противником должна вся страна, иначе устоять невозможно», – заявил парламентарий Паулюс Саударгас.

    Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас предупредил, что со временем может быть введена обязательная военная служба для девушек. «Нам нужно смотреть в будущее, когда позволят условия. Это, думаю, неизбежно», – отметил Еглинскас. Сначала, по его мнению, женщин стоит привлекать к обязательной военной службе на добровольной основе – а дальше можно подумать и о введении «принудиловки». Кроме того, предполагается довести военные расходы Литвы до 5-6 % от ВВП государства. Спикер парламента Саулюс Сквернялис заявил, что это вполне адекватная цифра, поскольку только так можно «защитить население от внешних угроз».

    Армия призывает сограждан ко всеобщей мобилизации – представители вооруженных сил раздают интервью и распространяют брошюры, в которых рассказывается о том, каждый патриотичный литовец обязан быть готов отдать жизнь за родину.

    «Нужно готовиться. Солдаты должны вооружаться и тренироваться, чтобы выполнять свою задачу, и гражданские лица – тоже. Каждый из нас, от певца до школьника, играет важную роль в жизни общества. И если мы продолжаем играть эту роль несмотря на то, что мы боимся, мы создаем самую настоящую всеобщую оборону, о которой сейчас так часто говорят», – отмечают в вооруженных силах.

    Там пытаются навязать литовцам представление, что Россия всегда была вековечным врагом Литвы – и что так будет и впредь. «Иначе никогда и не было. Угроза, исходящая от России для Литвы – это константа с XV века, когда произошла первая война между великими княжествами Литовским и Московским. Нам просто нужно научиться с этим жить», – призывают в армии.

    Однако примечательно, что эти призывы в значительной степени падают в пустоту – большинство литовцев воевать откровенно не желает.

    Нынешний министр обороны Довиле Шакалене жалуется, что литовские призывники часто пытаются «откосить», вводя военкоматы в заблуждение липовыми справками о самых разных заболеваниях. В конце прошлого года Минобороны провело опрос, итоги которого оказались обескураживающими: свыше половины опрошенных (61 %) сообщили, что не намерены участвовать в обороне страны. 10 % респондентов поделились, что рассматривали такую возможность, но отказались от нее. Всего 4 % однозначно готовы оборонять Литву, а остальные еще лишь размышляют над такой возможностью.

    Впрочем, правительство запугивает литовцев не только войной. «Угроза №2» в представлении местной пропаганды – введенная в эксплуатацию в 2021 году Белорусская (Островецкая) АЭС. Литва, пожертвовавшая доставшейся ей от СССР Игналинской АЭС в качестве платы за вход в Евросоюз, очень злится из-за того, что у соседей теперь есть своя атомная энергетика. В свое время Литва сделала все возможное для того, чтобы сорвать строительство БелАЭС и законодательно запретила себе покупать произведенное на ней электричество. Для того, чтобы оправдать свою ненависть к БелАЭС, власти внушают населению, что якобы этот объект построен по «некачественным технологиям».

    Литовцев запугивают страшилками о том, что на Белорусской АЭС в любой момент может произойти авария, в результате которой значительная часть Литвы окажется в зоне, зараженной радиацией. В связи с этим жителям семнадцати литовских самоуправлений, расположенных в радиусе ста километров от БелАЭС (в том числе жителям Вильнюса), регулярно раздают таблетки йодида калия. Последняя такая раздача состоялась в этом месяце и таблетки получили свыше миллиона человек. «Своевременный прием таблеток насыщает щитовидную железу стабильным йодом и защищает ее от воздействия радиоактивного йода», – поясняют в литовском Минздраве. Кроме того, время от времени проводятся учения гражданской обороны, во время которых население учат, как нужно себя вести в случае «повторения Чернобыля».

    В Вильнюсе намеренно игнорируют заключение экспертов МАГАТЭ, признавших Белорусскую АЭС совершенно безопасной. БелАЭС нужна литовским властям в качестве второго по значимости (после «российской агрессии») инструмента для сплочения общества. Литовскому народу внушают, что вокруг враги, покушающиеся на его свободу и безопасность – и спасение Литвы заключается только в сплочении вокруг властей, в стопроцентной преданности литовцев Евросоюзу и НАТО.

    Главное
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка
    Эстония освободила задержанный танкер Kiwala
    Экспорт удобрений из России в Евросоюз достиг максимума с июля
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    В Крыму зафиксировали четыре землетрясения на южном берегу
    Умерла актриса Светлана Харлап, озвучивавшая Хрюшу и Степашку

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

    Перейти в раздел

    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............