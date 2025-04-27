Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

Tекст: Станислав Лещенко

Литовское Министерство обороны отчиталось о том, что с прошлого и по конец первого квартала нынешнего года уже 190 тыс. жителей Литвы прошли курсы «по гражданскому сопротивлению и устойчивости». Данные курсы (они получили недвусмысленное название «Курсы подготовки ко дню X») состоят из трех основных модулей – «базового» (8 ч. обучения), «устойчивости к гибридным угрозам» (8 ч.) и «гражданского сопротивления» (8-9 ч.). В их ходе жителей учат оказывать первую медицинскую помощь, а также разного рода навыкам – например, как плести антидроновые сети, или как вести себя во время обстрелов. В качестве инструкторов привлекают как кадровых военных, так и членов «Союза стрелков» – так называют литовское территориальное ополчение, комплектуемое на добровольной основе.

Не так давно директор Департамента мобилизации (одна из структур Минобороны) Виргиниюс Вилкялис рассказал, чему именно они обучают на этих курсах. «Мы собрали опыт Украины, а также нашей армии, сил специальных операций – то, что больше всего нужно всем силам гражданского сектора. А нужно очень многое – ссыпать песок в мешки, плести сети, что очень важно при борьбе с дронами», – рассказал Вилкялис.

Он считает, что в том случае, если Литву атакует российская (а, возможно, и белорусская) армия, то враг первым делом выведет из строя систему энергоснабжения. «Мы живем не в Африке и человеку нужно знать способы выжить – как многослойно одеваться, как с помощью свечей получить не только свет, но и согреться», – поучает Вилкялис. По его словам, на курсах они учат литовцев, как собирать «эвакуационный рюкзак» и какие вещи должны в нем содержаться, если его владелец хочет выжить в зоне боевых действий. «Мы также рассказываем о поведении – о том, как передвигаться в городе под обстрелом», – рассказал глава Департамента мобилизации.

С его слов, люди, окончившие курс по обучению выживальческим навыкам, потом могут перейти на другую «платформу» и пройти курс обучения навыкам военного сопротивления. Там их учат, в частности, приготовлению «коктейлей Молотова», которые можно будет швырять во вражескую технику.

190 тыс. прошедших курсы – количество для Литвы, чье нынешнее население не превышает 2,6 млн человек, очень большое. То есть почти каждый десятый, включая стариков и младенцев. Но оно все же не устраивает литовские власти, считающие, что нужно прогнать через «Курсы подготовки ко дню X» гораздо большее число сограждан. Поэтому все местные СМИ день и ночь облучают население рассказами о том, что война практически на пороге и что наибольший шанс на выживание получат те, кто пройдут спецподготовку. А уже в текущем и следующем месяце организованы бесплатные восьмичасовые курсы для работников сорока крупных литовских компаний:

их учат «невооруженному сопротивлению», навыкам выживания в экстремальной обстановке и оказания первой помощи, кибербезопасности и «распознаванию дезинформации».

Кроме того, по мнению властей, совершенно недопустим тот факт, что подготовкой к войне не охвачены представители подрастающих поколений. Минобороны уже объявило, что открывает курсы для школьников по управлению беспилотными летательными аппаратами. Предполагается, что к 2027-28 гг. во всех литовских уездах появятся клубы, где детям будут давать соответствующие знания. «Опыт Украины показывает, что подготовку молодежи к различным ситуациям необходимо начинать как можно раньше», – заявил по этому поводу тогдашний глава министерства Лауринас Кащюнас.

Прогоняя население через «выживальческий ликбез», правительство не забывает и об увеличении численности регулярной армии. В прошлом году Сейм одобрил пакет поправок к закону о всеобщей воинской повинности. Обязательному призыву на девять месяцев подлежат юноши в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет. При этом будущие призывники не смогут поступить в вузы, пока не пройдут службу.

Данные поправки вступят в силу в 2026-м. Пока же в течение 2025-го на службу будут призваны 3,8 тыс. молодых людей, отобранных по прежнему принципу – путем лотереи. С 2027-го же на обязательную воинскую службу, как предполагается, будут привлекать более шести тысяч человек ежегодно. «Уроки Украины наглядно показывают нам, что бороться с гораздо более крупным противником должна вся страна, иначе устоять невозможно», – заявил парламентарий Паулюс Саударгас.

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас предупредил, что со временем может быть введена обязательная военная служба для девушек. «Нам нужно смотреть в будущее, когда позволят условия. Это, думаю, неизбежно», – отметил Еглинскас. Сначала, по его мнению, женщин стоит привлекать к обязательной военной службе на добровольной основе – а дальше можно подумать и о введении «принудиловки». Кроме того, предполагается довести военные расходы Литвы до 5-6 % от ВВП государства. Спикер парламента Саулюс Сквернялис заявил, что это вполне адекватная цифра, поскольку только так можно «защитить население от внешних угроз».

Армия призывает сограждан ко всеобщей мобилизации – представители вооруженных сил раздают интервью и распространяют брошюры, в которых рассказывается о том, каждый патриотичный литовец обязан быть готов отдать жизнь за родину.

«Нужно готовиться. Солдаты должны вооружаться и тренироваться, чтобы выполнять свою задачу, и гражданские лица – тоже. Каждый из нас, от певца до школьника, играет важную роль в жизни общества. И если мы продолжаем играть эту роль несмотря на то, что мы боимся, мы создаем самую настоящую всеобщую оборону, о которой сейчас так часто говорят», – отмечают в вооруженных силах.

Там пытаются навязать литовцам представление, что Россия всегда была вековечным врагом Литвы – и что так будет и впредь. «Иначе никогда и не было. Угроза, исходящая от России для Литвы – это константа с XV века, когда произошла первая война между великими княжествами Литовским и Московским. Нам просто нужно научиться с этим жить», – призывают в армии.

Однако примечательно, что эти призывы в значительной степени падают в пустоту – большинство литовцев воевать откровенно не желает.

Нынешний министр обороны Довиле Шакалене жалуется, что литовские призывники часто пытаются «откосить», вводя военкоматы в заблуждение липовыми справками о самых разных заболеваниях. В конце прошлого года Минобороны провело опрос, итоги которого оказались обескураживающими: свыше половины опрошенных (61 %) сообщили, что не намерены участвовать в обороне страны. 10 % респондентов поделились, что рассматривали такую возможность, но отказались от нее. Всего 4 % однозначно готовы оборонять Литву, а остальные еще лишь размышляют над такой возможностью.

Впрочем, правительство запугивает литовцев не только войной. «Угроза №2» в представлении местной пропаганды – введенная в эксплуатацию в 2021 году Белорусская (Островецкая) АЭС. Литва, пожертвовавшая доставшейся ей от СССР Игналинской АЭС в качестве платы за вход в Евросоюз, очень злится из-за того, что у соседей теперь есть своя атомная энергетика. В свое время Литва сделала все возможное для того, чтобы сорвать строительство БелАЭС и законодательно запретила себе покупать произведенное на ней электричество. Для того, чтобы оправдать свою ненависть к БелАЭС, власти внушают населению, что якобы этот объект построен по «некачественным технологиям».

Литовцев запугивают страшилками о том, что на Белорусской АЭС в любой момент может произойти авария, в результате которой значительная часть Литвы окажется в зоне, зараженной радиацией. В связи с этим жителям семнадцати литовских самоуправлений, расположенных в радиусе ста километров от БелАЭС (в том числе жителям Вильнюса), регулярно раздают таблетки йодида калия. Последняя такая раздача состоялась в этом месяце и таблетки получили свыше миллиона человек. «Своевременный прием таблеток насыщает щитовидную железу стабильным йодом и защищает ее от воздействия радиоактивного йода», – поясняют в литовском Минздраве. Кроме того, время от времени проводятся учения гражданской обороны, во время которых население учат, как нужно себя вести в случае «повторения Чернобыля».

В Вильнюсе намеренно игнорируют заключение экспертов МАГАТЭ, признавших Белорусскую АЭС совершенно безопасной. БелАЭС нужна литовским властям в качестве второго по значимости (после «российской агрессии») инструмента для сплочения общества. Литовскому народу внушают, что вокруг враги, покушающиеся на его свободу и безопасность – и спасение Литвы заключается только в сплочении вокруг властей, в стопроцентной преданности литовцев Евросоюзу и НАТО.