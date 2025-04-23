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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня

    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


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    21 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.

    По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

    Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

    Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

    Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

    Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

    Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой

    Глава ЕК расхваливала Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире

    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила рост интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, пишет Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.

    По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».

    «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.

    Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».

    Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.


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    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    22 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы
    МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что требования Евросоюза к мировым лидерам отказаться от поездки на Парад Победы в Москву свидетельствуют о глубоком моральном и политическом упадке европейских политиков.

    Грушко заявил о моральном падении западных политиков, угрожающих лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «то, что вокруг этого священного для нас события развернулась идеологическая борьба – видно невооруженным глазом. Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву».

    Грушко отметил, что подобные требования со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине морального, политического и любого другого падения западных лидеров.

    Он подчеркнул, что Россия воспринимает попытки давления как показатель текущего состояния политических нравов на Западе.


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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO
    @ REUTERS/Steve Nesius

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    20 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Лавров назвал запрет ЕС на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Лавров назвал запрет Каллас на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

    Высказывание главы МИД России привел журналист Павел Зарубин, разместивший комментарий министра в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Евросоюз пытается возродить идеологию нацизма, которая была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. По мнению Лаврова, лидерство в этих процессах принадлежит именно брюссельской бюрократии.

    «Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – заявил Лавров.

    Глава МИД России назвал происходящее печальными и тревожными событиями. Он пообещал, что Россия будет прилагать все усилия для предотвращения возрождения подобных идей, чтобы «эта идеология не поднимала голову» и чтобы Европа вернулась к своим подлинным ценностям.

    Министр выразил уверенность, что в европейских странах достаточное количество людей, готовых отстоять свои исторические корни и не подчиняться бюрократии с «откровенно нацистским душком».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.

    Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил о намерении принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС запретить визиты лидеров стран на мероприятие проявлением европейского нацизма.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    21 апреля 2025, 03:03 • Новости дня
    Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

    В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вновь подчеркнули стремление к полному прекращению боевых действий на Украине, отметив надежду на возможность продления перемирия, срок которого истек 21 апреля.

    Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

    «Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

    Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.

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    21 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Британская армия впервые испытала радиоволновое оружие против роя дронов

    Британские военные впервые применили радиоволновое оружие против роя дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Великобритании провели успешные испытания системы направленного радиочастотного оружия, уничтожив два роя дронов и обездвижив более 100 БПЛА на полигоне, пишет Defence News.

    Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для нейтрализации роя дронов,  испытания прошли на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе в апреле, сообщает Defence News со ссылкой на Министерство обороны страны.

    «Система разработана консорциумом под руководством Thales UK и использует высокочастотные радиоволны для воздействия на внутренние компоненты дронов, вызывая сбои и повреждения критических электронных систем», – объяснили в материале принцип работы радиоволнового оружия.

    По данным британского минобороны, 106-й полк Королевской артиллерии уничтожил два роя дронов в одном бою, а всего в ходе испытаний удалось обездвижить более 100 беспилотников.

    Система может нейтрализовать несколько целей практически мгновенно и эффективна против дронов, которые нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, радиочастотное оружие поражает воздушные цели на расстоянии до 1 км и может защитить важные объекты, в том числе военные базы и аэропорты, от угроз беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    При этом в декабре 2024 года британские военные отчитывались о том, что впервые применили лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

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    21 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Суперлегкую защиту для дронов создали в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новосибирске создали сферическую защиту из карбоновых трубок и пластмассовых перемычек весом всего около 200 граммов, которая спасает беспилотник даже при падении с десятиметровой высоты.

    Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную сетку для беспилотников, сообщает РИА «Новости». По данным вуза, изделие представляет собой сферу из карбоновых трубок и пластиковых перемычек, которая оберегает дрон даже при падении с высоты до десяти метров. Внутри сферы можно разместить квадрокоптер с диагональю до семи дюймов, а вес конструкции составляет примерно двести граммов.

    Руководитель молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем НГТУ Дмитрий Сергеев рассказал, что прототип создавался для повышения легкости и прочности после участия в проектно-образовательном мероприятии «Остров-2024». В будущем планируется использовать перемычки из термопласта для повышения износостойкости устройства.

    Разработка предназначена для работы с дронами в замкнутых пространствах, где есть риск столкновения с препятствиями, а также может защитить аппарат при эксплуатации на открытых площадках, особенно для операторов с небольшим опытом. Карбоновая сфера позволяет беспилотнику взлететь самостоятельно даже после падения, что снижает затраты на ремонт.

    Стоимость защитной сферы, по оценке специалистов, составляет не более семи тыс. рублей, в то время как цена самого дрона с оборудованием может достигать нескольких млн. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон из комплектующих гироскутеров для нужд специальной военной операции, в зону СВО поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до пятнадцати килограммов провизии, воды и также использоваться для сброса боеприпасов, а российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне специальной военной операции на Украине, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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