Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

«Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.