Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»
Посол России в ФРГ Нечаев допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»
Возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев не исключил возможность заключения сделки между Россией и новой администрацией США по ремонту поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Посол отметил, что в будущей американской администрации могут появиться бизнесмены, способные «наладить модное сейчас слово deal (сделка - англ.)». По его словам, такими вопросами должны заниматься профессионалы.
Дипломат также подчеркнул, что для российской стороны первоочередной задачей остается завершение расследования взрывов на трубопроводах и выявление виновных. Он заявил, что «оживить» трубопроводы могут российские специалисты очень высокого класса.
«А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей», – заявил Нечаев.
Ранее в Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков» на складе в промышленном парке Любмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания.
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркнув зависимость конкурентоспособности Европы без российского газа.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток–2».
Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.