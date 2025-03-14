После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Новак исключил скорое возобновление экспорта газа через «Северный поток»
Новак заявил о неактуальности возобновления поставок газа из России в Европу
Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу не актуален,.
Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия не ожидает быстрого возобновления поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток». На вопрос о возможностях скорого возобновления экспорта Новак ответил: «Это пока не актуально».
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт США и Европы снизил шансы на перезапуск проекта «Северный поток – 2». Европа скрыла информацию о виновниках подрывов «Северных потоков». Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу на альтернативные маршруты и решения.