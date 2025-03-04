Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2»

Tекст: Ольга Самофалова

Сразу два западных издания написали со ссылкой на источники, что американцы могут помочь России возобновить поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2». По данным Bild, США и Россия якобы уже несколько недель ведут тайные переговоры о возможности возобновления поставок газа в Германию. Ричард Гренелл, специальный представитель США, якобы несколько раз неофициально посещал Швейцарию для обсуждения этой сделки. В Швейцарии зарегистрирована компания-оператор Nord Stream 2, которая управляет российским газопроводом. Это «дочка» Газпрома.

Газовая сделка описывается Bild так: обе стороны заключают контракт на поставку, в котором частные американские компании выступают в качестве посредников для транспортировки российского газа по трубопроводам «Северный поток – 2» в Мекленбург – Переднюю Померанию.

Между тем FT пишет о том, что идея сделки принадлежит Маттиасу Варнигу, который до 2023 года возглавлял Nord Stream 2. Он якобы предложил установить контакты с командой Трампа, чтобы привлечь американских инвесторов в проект на фоне восстановления отношений с Москвой.

Подтверждения этой информации нет ни с одной стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах с США по перезапуску газопровода «Северный поток – 2».

«У меня большие сомнения, что США инициировали подобные переговоры в Швейцарии за спиной европейцев. Стратегически команде Трампа невыгодно продвигать российский газ на европейский рынок, причем по любому маршруту, потому что они продвигают свой СПГ. США собираются за три года удвоить экспорт своего СПГ, а значит, им нужно, наоборот, расчистить рынки сбыта для своего газа», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По его мнению, инициаторами являются сама «дочка» Газпрома – Nord Stream 2, а также Варниг, который до недавнего времени возглавлял эту компанию. Либо он прощупывает почву, согласятся ли американцы на одобрение запуска «Северного потока – 2» в обмен на что-то другое и что хотели бы европейцы для разрешения запуска газопровода.

В теории инвесторы, желающие купить Nord Stream 2, могут быть. Ведь в ноябре 2024 года стало известно, что американский инвестор Стивен Линч хочет выкупить взорванный газопровод «Северный поток – 2» (одна линия пострадала, вторая – нет) , когда его выставят на аукцион в рамках банкротства швейцарского оператора Nord Stream 2. Его цель была – купить актив с большой скидкой. Называлась даже цифра – газопровод стоимостью 11 млрд долларов должен стоить не более 700 долларов. В бизнесе это довольно распространенная практика, когда обанкротившаяся компания выкупается за гроши, а потом этот актив возрождается или перепродается за более высокую цену.

Осенью сделка не состоялась, потому что банкротство Nord Stream 2 через суд постоянно откладывается. В январе компания получила снова исключительную отсрочку как минимум на четыре месяца – возможно, что последнюю. В любом случае вечно избегать банкротства вряд ли получится.

Если Nord Stream 2 будет продан с дисконтом с торгов, у него появится новый владелец, который будет лоббировать запуск газопровода, чтобы вести бизнес или перепродать его по новой высокой цене.

Однако пустить российский газ по трубе будет не так просто даже по одной из двух веток, которая уцелела и не требует ремонта (пострадавшая ветка требует ремонта).

Во-первых, российский газопровод находится под американскими санкциями. Поэтому потенциальный инвестор должен получить лицензию на участие в торгах от Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Кроме того, необходимо снятие санкций США, чтобы можно было заняться ремонтом пострадавшей ветки «Северного потока – 2» и в целом для беспроблемного получения комплектующих для эксплуатируемой трубы.

Вторая проблема в самой Европе, так как Германия так и не выдала разрешение на ввод в эксплуатацию этого газопровода.

«Процесс сертификации данного газопровода был остановлен Германией с помощью бюрократии. Немецкое министерство экономики отозвало свой отзыв о влиянии «Северного потока – 2» на экономику Германии, и теперь у регулятора, который проводит сертификацию, неполный пакет документов, и он не может продолжать эту процедуру», – объясняет Игорь Юшков.

С экономической точки зрения Европе, конечно, выгодно вернуть российский газ хотя бы по одной рабочей ветке «Северного потока – 2», мощность которой составляет под 30 млрд кубометров в год. Это вдвое больше, чем Газпром прокачивал по украинскому маршруту в последние годы (15 млрд кубов).

«Даже если заработает только одна ветка газопровода, это уже устранит дефицит газа на европейском рынке и снизит цены на бирже в Европе. Соединенным Штатам, наоборот, это невыгодно,

потому что им придется продавать свой СПГ дешевле, причем как в Европе, так и в Азии, где цены следом тоже опустятся», – говорит Юшков.

Новые объемы российского газа облегчат ситуацию с заполнением европейских хранилищ, а также помогут снизить экономические проблемы в Германии, где второй год подряд продолжается рецессия. Наконец, избавившись от зависимости от российского газа Европа получила другую зависимость – от американского СПГ. Поэтому расширение поставок российского газа благо еще и в этом плане для европейцев.

Однако в Германии сейчас нет политиков такого уровня, которые смогли бы отстоять свои национальные интересы, не испугавшись обвинений в измене от других европейских стран за помощь России, да еще и США, которые сейчас не только за Россию, но еще и откровенно против Украины, говорит собеседник. Позиция ЕС пока неизменна: надо продолжать давить на Россию.

«Еще одна проблема. Если газопровод заработает, то европейские клиенты Газпрома могут через суд потребовать арестовать имущество российской компании, то есть идущий по трубе газ.

Многие потребители имеют на руках решения своих арбитражных судов об ущербе, который нанес Газпром за непоставку газа с 2022 года, и сумму компенсаций, которые могут захотеть вернуть», – говорит Юшков.

Но главная проблема все-таки в том, что США и Трампу стратегически не нужен российский газ на европейском рынке. «Поэтому я бы сказал, что шансы запустить «Северный поток – 2» сейчас даже стали меньше, чем были до конфликта Европы с США», – заключает Юшков.