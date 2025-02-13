  • Новость часаСтраны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Доллар ослаб после разговора Путина и Трампа
    Жители Гомеля засняли падение горящего объекта и услышали взрывы
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Путин отказал Трампу во временном прекращении огня на Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    Bloomberg: Защита Украины обойдется Европе в 3,1 трлн долларов
    Российский рынок акций открылся резким ростом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 11:10 • Экономика

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены?

    Проблема дорогого газа снова начала беспокоить Европу. В начале февраля этого года цены на газ в Европе поднялись до максимального уровня с 2023 года, достигнув 622 долларов за тысячу кубометров. Брюссель опасается, что на этом рост цен не остановится. Несколько лет назад европейцы видели и не такие цифры: цены доходили и до 2000 долларов за тысячу кубометров.

    Что же делать, чтобы не допустить дальнейшего роста цен? Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ, пишет Financial Times. Потому что цены на газ уж очень выросли по сравнению с США, где цены держатся в районе 100 долларов. Это плохо для европейской промышленности: предприятия могут продолжить бежать из ЕС в более выгодные условия ведения бизнеса.

    Почему цены на газ в Европе снова стали расти?

    «Сейчас сезон высокого спроса, а предложения остаются ограниченными. Для европейских стран ситуация с предложением еще больше усугубилась после прекращения украинского транзита и фактически сокращения трубопроводных поставок из России примерно на 40%. Газа не хватает, поэтому приходится конкурировать с более богатыми и стабильными рынками Азиатско-Тихоокеанского региона за сжиженный природный газ. Переманивать СПГ к себе ЕС может только ценой, поэтому они и растут. Это естественные рыночные механизмы», – говорит Александр Фролов.

    Однако исправить ситуацию и остановить рост цен через механизм потолка цены на внутреннем рынке точно не получится, считают эксперты.

    Поможет только одно – увеличение недорогого предложения газа на рынке, а это способен физически сделать только Газпром. Других поставщиков со свободным газом по привлекательной цене для европейцев просто нет. Причем не обязательно даже возобновлять прокачку газа по украинской территории, есть и другие рабочие маршруты.

    «Для снижения цен в Европе потребуется увеличение поставок российского газа, в том числе по польскому участку газопровода «Ямал – Европа», который сейчас находится под двусторонними санкциями. Мощность трубы «Ямал – Европа» составляет 90 млн кубометров в сутки, что в два раза выше прошлогоднего объема поставок Газпрома через украинскую ГТС.

    Стоит вспомнить, что есть одна нитка газопровода «Северный поток – 2», которая единственная не пострадала от атаки, и достаточно разрешения немецких регуляторов, чтобы по ней также побежали российские молекулы газа.

    Однако политика мешает в каждом из этих случаев решить насущную газовую проблему. Поэтому Еврокомиссия извращается, чтобы придумать некий механизм, который якобы остановит цены на газ в Европе.

    Подобный механизм уже действовал в 2023 году. Тогда потолок цены был установлен очень высокий – 2000 долларов за тысячу кубов. Идея состояла в том, что при достижении этой цены на бирже и удержании ее какой-то промежуток времени (плюс ряд других условий), Брюссель имеет право, по сути, остановить биржевые торги. «Негативные последствия такого решения заключаются в резком оттоке СПГ, который уплывает к конкурентам в Азию. А если газ уплывает, то приходится дергать газовый стоп-кран обратно и разрешать ценам бежать куда они хотят, только бы получить необходимый газ в отопительный сезон», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    В итоге этот механизм так ни разу и не был использован. «В Евросоюзе бытовало представление, что рост биржевых котировок, особенно в 2022 году, был вызван некими манипуляциями рынком со стороны Российской Федерации. Чтобы избежать такого рода манипуляций был внедрен этот механизм потолка цены. На самом деле, никаких манипуляций такого рода, конечно, не было», – добавляет Фролов.

    Скорее всего, на этот раз Еврокомиссии просто надо потянуть время и сделать вид, что она активно что-то делает для решения проблемы с ростом цен на газ, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Потолок цены для поставщиков невозможно установить, они тогда просто повезут СПГ в Азию. Поэтому речь может идти о потолке цены как о ценовом ограничении для энергетических компаний Европы, которые уже купили газ у внешних поставщиков и продают его дальше конечным потребителям (населению и промышленности). Но если они закупили задорого, то они не могут продать задешево. Поэтому потребуется найти источники финансирования для покрытия этой разницы между оптовым и розничным рынком. Евросоюз может, по сути, субсидировать стоимость газа, выделяя деньги либо из фондов Евросоюза, либо потребовать деньги из бюджетов национальных правительств. Но вряд ли кто-то с этим согласится», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    По его мнению, ЕК делает скорее популистское заявление, чтобы имитировать деятельность и выиграть время до весны, когда потеплеет, спрос на газ упадет, а следом и цены. «Например, можно установить потолок цены выше текущих рыночных цен, условно до 700-800 долларов. Неделя уйдет только на то, чтобы все это заработало, потом еще время потребуется, чтобы цены на газ подросли и подошли вплотную к потолку, а через две недели уже потеплеет, дефицит газа спадет – и цены пойдут вниз. Тогда можно будет заявить о якобы победе механизма потолка цены, который выполнил свою роль», – заключает собеседник.

    Впрочем,

    есть сценарий, при котором цены на газ в Европе могут вырасти до рекордных 1000 долларов за тысячу кубометров, причем к началу апреля, то есть когда отопительный сезон уже закончится, и естественным было бы ценам упасть.

    О том, что газ в Европе к началу апреля может вырасти до 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Такое возможно в случае введения санкций против российского СПГ, поясняет он. Либо Европа может запретить российский СПГ, а Россия сохраняет за собой второе место по объемам поставок газа в Евросоюз. Либо Трамп в случае срыва переговоров по Украине может ввести санкции против проекта «Ямал-СПГ», который является главным источником поставок российского СПГ в Европу, говорит Андрианов. Однако пока такой сценарий имеет меньше шансов реализоваться, но исключать его до конца нельзя.

    Главное
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    Газовые хранилища Европы опустели до рекордных 47%
    Белый дом сообщил об освобождении в Белоруссии гражданина США
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    В Крыму оценили слова главы Пентагона «о границах Украины»
    Украинцы массово забрали детей из вузов из-за мобилизации
    ФСБ опубликовала документы о маскировке Кремля в начале Великой Отечественной

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Маск могут избавиться от первопричины СВО

    Действующая администрация США продолжает критиковать НАТО. На этот раз глава департамента эффективности правительства Илон Маск предложил реорганизовать альянс, ставший «анахронизмом». По мнению экспертов, это заявление может означать готовность Вашингтона пересмотреть отношение к первопричине СВО – расширению объединения на восток. Реально ли «пересобрать» НАТО с учетом интересов и России, и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............