Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

Tекст: Ольга Самофалова

Проблема дорогого газа снова начала беспокоить Европу. В начале февраля этого года цены на газ в Европе поднялись до максимального уровня с 2023 года, достигнув 622 долларов за тысячу кубометров. Брюссель опасается, что на этом рост цен не остановится. Несколько лет назад европейцы видели и не такие цифры: цены доходили и до 2000 долларов за тысячу кубометров.

Что же делать, чтобы не допустить дальнейшего роста цен? Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ, пишет Financial Times. Потому что цены на газ уж очень выросли по сравнению с США, где цены держатся в районе 100 долларов. Это плохо для европейской промышленности: предприятия могут продолжить бежать из ЕС в более выгодные условия ведения бизнеса.

Почему цены на газ в Европе снова стали расти?

«Сейчас сезон высокого спроса, а предложения остаются ограниченными. Для европейских стран ситуация с предложением еще больше усугубилась после прекращения украинского транзита и фактически сокращения трубопроводных поставок из России примерно на 40%. Газа не хватает, поэтому приходится конкурировать с более богатыми и стабильными рынками Азиатско-Тихоокеанского региона за сжиженный природный газ. Переманивать СПГ к себе ЕС может только ценой, поэтому они и растут. Это естественные рыночные механизмы», – говорит Александр Фролов.

Однако исправить ситуацию и остановить рост цен через механизм потолка цены на внутреннем рынке точно не получится, считают эксперты.

Поможет только одно – увеличение недорогого предложения газа на рынке, а это способен физически сделать только Газпром. Других поставщиков со свободным газом по привлекательной цене для европейцев просто нет. Причем не обязательно даже возобновлять прокачку газа по украинской территории, есть и другие рабочие маршруты.

«Для снижения цен в Европе потребуется увеличение поставок российского газа, в том числе по польскому участку газопровода «Ямал – Европа», который сейчас находится под двусторонними санкциями. Мощность трубы «Ямал – Европа» составляет 90 млн кубометров в сутки, что в два раза выше прошлогоднего объема поставок Газпрома через украинскую ГТС.

Стоит вспомнить, что есть одна нитка газопровода «Северный поток – 2», которая единственная не пострадала от атаки, и достаточно разрешения немецких регуляторов, чтобы по ней также побежали российские молекулы газа.

Однако политика мешает в каждом из этих случаев решить насущную газовую проблему. Поэтому Еврокомиссия извращается, чтобы придумать некий механизм, который якобы остановит цены на газ в Европе.

Подобный механизм уже действовал в 2023 году. Тогда потолок цены был установлен очень высокий – 2000 долларов за тысячу кубов. Идея состояла в том, что при достижении этой цены на бирже и удержании ее какой-то промежуток времени (плюс ряд других условий), Брюссель имеет право, по сути, остановить биржевые торги. «Негативные последствия такого решения заключаются в резком оттоке СПГ, который уплывает к конкурентам в Азию. А если газ уплывает, то приходится дергать газовый стоп-кран обратно и разрешать ценам бежать куда они хотят, только бы получить необходимый газ в отопительный сезон», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

В итоге этот механизм так ни разу и не был использован. «В Евросоюзе бытовало представление, что рост биржевых котировок, особенно в 2022 году, был вызван некими манипуляциями рынком со стороны Российской Федерации. Чтобы избежать такого рода манипуляций был внедрен этот механизм потолка цены. На самом деле, никаких манипуляций такого рода, конечно, не было», – добавляет Фролов.

Скорее всего, на этот раз Еврокомиссии просто надо потянуть время и сделать вид, что она активно что-то делает для решения проблемы с ростом цен на газ, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Потолок цены для поставщиков невозможно установить, они тогда просто повезут СПГ в Азию. Поэтому речь может идти о потолке цены как о ценовом ограничении для энергетических компаний Европы, которые уже купили газ у внешних поставщиков и продают его дальше конечным потребителям (населению и промышленности). Но если они закупили задорого, то они не могут продать задешево. Поэтому потребуется найти источники финансирования для покрытия этой разницы между оптовым и розничным рынком. Евросоюз может, по сути, субсидировать стоимость газа, выделяя деньги либо из фондов Евросоюза, либо потребовать деньги из бюджетов национальных правительств. Но вряд ли кто-то с этим согласится», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

По его мнению, ЕК делает скорее популистское заявление, чтобы имитировать деятельность и выиграть время до весны, когда потеплеет, спрос на газ упадет, а следом и цены. «Например, можно установить потолок цены выше текущих рыночных цен, условно до 700-800 долларов. Неделя уйдет только на то, чтобы все это заработало, потом еще время потребуется, чтобы цены на газ подросли и подошли вплотную к потолку, а через две недели уже потеплеет, дефицит газа спадет – и цены пойдут вниз. Тогда можно будет заявить о якобы победе механизма потолка цены, который выполнил свою роль», – заключает собеседник.

Впрочем,

есть сценарий, при котором цены на газ в Европе могут вырасти до рекордных 1000 долларов за тысячу кубометров, причем к началу апреля, то есть когда отопительный сезон уже закончится, и естественным было бы ценам упасть.

О том, что газ в Европе к началу апреля может вырасти до 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Такое возможно в случае введения санкций против российского СПГ, поясняет он. Либо Европа может запретить российский СПГ, а Россия сохраняет за собой второе место по объемам поставок газа в Евросоюз. Либо Трамп в случае срыва переговоров по Украине может ввести санкции против проекта «Ямал-СПГ», который является главным источником поставок российского СПГ в Европу, говорит Андрианов. Однако пока такой сценарий имеет меньше шансов реализоваться, но исключать его до конца нельзя.