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    12 февраля 2025, 11:02 • Экономика

    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью
    @ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны?

    Киев рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США, а также размещения европейских запасов газа в своих подземных хранилищах, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Ранее на прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью западным журналистам признался, что Киев хочет иметь контракты на поставку СПГ на Украину и эту идею поддерживают в США. По его словам, Украина хочет стать транспортным хабом для поставок газа всей Европе.

    При этом бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил: «Речь идет о том, что этот газ, который будут добывать на Украине, будет уже не украинским газом. Это будет американский газ. А кто его будет покупать? Украинцы. Только проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что себестоимость этого газа на Украине 54 доллара. А продавать они его будут украинцам по 500-600 долларов».

    Техническая возможность покупать американский СПГ у Украины имеется. Однако напрямую зайти на саму Украину СПГ, конечно, не может, поскольку у Украины нет терминалов для приема сжиженного газа. «Украина вряд ли сможет построить себе СПГ-терминал, так как Турция не пропускает газовозы в Черное море, потому что судоходство перегружено», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он напоминает трагикомичную историю, как Украина чуть было не построила у себя СПГ-терминал. В 2012 году Киев подписал договор на строительство терминала по приему сжиженного газа стоимостью 1,1 млрд долларов с испанской компаний Gas Natural Fenosa, а также с американской Excelerate Energy, которая должна была предоставить в аренду плавучую платформу для приема СПГ. В тот же день состоялась официальная церемония открытия строительства первой части проекта – трубопровода, который должен соединить газотранспортную систему Украины с СПГ-терминалом в порту Южный в Одесской области.

    Однако вскоре вскрылось, что контракт был подписан с мошенником, который не имеет никакого отношения ни к испанской, ни американской компании. Никакого СПГ-терминала, конечно, не было построено.

    Однако Украина может воспользоваться СПГ-терминалами в других странах.

    «Украина может принять СПГ в Турции и прогнать его по Трансбалканскому газопроводу на юго-запад Украины. Либо использовать тот же Трансбалканский газопровод для доставки газа, но только не из Турции, а из Греции, где тоже есть терминалы для приема СПГ.

    Теоретически можно зайти с севера и поставить газ через польский приемный СПГ-терминал СПГ в Свиноустье – и дальше прогнать газ через Польшу на Украину. Однако это будет очень дорогостоящая история, потому что это длинные и сложные маршруты доставки, но тем не менее технически это можно сделать», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Между тем встанет второй вопрос: а где Украина найдет деньги на закупку американского или любого другого газа? Потому что продавать его будут явно не по льготной цене, а по рыночной, с привязкой к бирже. А сейчас, например, тысяча кубометров на европейском хабе стоит 620 долларов.

    Уже почти десять лет Украина живет на иждивении, и денег на закупку импортного газа в стране нет. Раньше считалось, что стране удалось выйти на самообеспечение газом благодаря снижению потребления в условиях обвала промышленного производства и оттока населения. Однако этой зимой Киев начал закупать импортный газ в Евросоюзе, так как своего стало не хватать. Но если ЕС и США продолжат финансово кормить бюджет Украины, то Киев сможет купить американский или любой другой СПГ. Однако понятно, что Украине никакой газ, кроме американского, не нужен.

    «Украина существует в основном за счет внешнего финансирования. Если бы не было прямых дотаций со стороны Евросоюза и США, то экономика развалилась бы, бюджетный кризис был гарантирован. Если Украине и дальше будут давать деньги, то на них она и будет покупать газ», – считает собеседник.

    Что касается предложения Украины закачивать американский и европейский СПГ в украинские подземные хранилища, то эта идея провальная. Смысл закачки газа в подземные хранилища в том, чтобы оттуда доставать зимой, когда потребление существенно увеличивается.

    «Проблема в том, что в Европе в последние десятилетия было построено довольно много собственных подземных хранилищ, поэтому европейцы не нуждаются ни в чьих других ПХГ.

    А продажей американского СПГ занимаются не американские производители, а трейдеры. И как правило, европейские трейдеры, которым выгодней выбрать хранилище в самой Европе. Украина даже пыталась демпинговать, предлагая более низкую стоимость хранения газа, но скидка нивелировалась за счет высокой стоимости прокачки газа туда и обратно. Ведь сначала его надо прокачать до Украины, а потом обратно вернуть его себе – и хранение на Украине становится бессмысленным», – объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Более того, в 2022-2023 годах потребление газа в Европе упало примерно на 90 млрд кубометров, а это значит, что на объем потребления мощностей подземных хранилищ стало больше, добавляет эксперт.

    Плюс европейцам надежнее хранить газ у себя в стране, потому что Украина может вводить всякие чрезвычайные положения. «Например, сейчас Украине не хватает газа, и если бы европейцы не продавали им газ, а еще и попросили бы вернуть из ПХГ свой газ, то не факт, что Украина вернула бы этот газ сразу. Киев мог бы кормить обещаниями вернуть газ позже, а в это время сам бы им пользовался. Доверие к Украине нет», – говорит Юшков.

    Раньше цены на газ летом очень сильно падали, а зимой увеличивались. Но уже давно летом спрос тоже высокий из-за кондиционирования и проблем с ВИЭ. Поэтому цены летом теперь не так сильно снижаются. Поэтому бизнес по закачке газа в ПХГ летом по низким ценам и перепродажа его зимой по более высоким ценам стал уже не таким прибыльным, как раньше.

    «Подобные заявления делаются Киевом для того, чтобы показать США, как Украина и ее ресурсы могут быть им полезны. Украина давно проталкивает тезис, что она может стать отличным рынком сбыта для американских ресурсов. Можно вспомнить, как Украина торжественно встречала первый сухогруз с американским углем, а потом провели еще одну торжественную церемонию, где первой лопатой этот уголь закинули в топку на электростанции», – говорит Юшков.

    Что касается роста цен на газ для украинских потребителей, то это зависит от решения государства, которое устанавливает тарифы на газ. Пока доля импортного газа по 620 долларов за тысячу кубометров невелика и составляет не больше 5-10% от потребляемого газа, то возможностей не повышать тарифы для населения и промышленности больше. Если же доля импорта будет увеличиваться, то сдерживать рост тарифов будет сложнее.

    «Украина все девяностые и двухтысячные годы не индексировала тарифы. Этой особенностью она была знаменита на всем постсоветском пространстве. Когда МВФ после 2014 года стал выдавать кредиты Украине, он настаивал на отмене субсидирования. И сейчас перед властями встанет вопрос: покрывать из бюджета разницу между ценой покупки импортного газа и ценой продажи на внутреннем рынке или повышать тарифы для населения и промышленности», – заключает Юшков.

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