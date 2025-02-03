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    3 февраля 2025, 08:30 • Экономика

    Найдена новая схема поставок газа через Украину

    Найдена новая схема поставок газа через Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных?

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС. По его словам, это произошло под сильным давлением Словакии.

    Хотя наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию, добавил он. Это способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу.

    Словакия продолжает давить и на Евросоюз. Она заявила, что наложит вето на новые санкции (16-й пакет), если ЕС не вернет транзит газа. Наложить вето можно еще и на принятие решения об очередной финансовой помощи Украине со стороны ЕС. Такая угроза тоже раньше называлась.

    Впрочем, угрозу наложить вето на продление уже принятых ранее санкций Венгрия, например, не выполнила. Но за это она взяла обещание с ЕС, что тот продолжит переговоры с Украиной о транзите газа и о невозможности перекрытия транзита нефти.

    Словакия тоже еще до Нового года обещала, что прекратит поставки электроэнергии на Украину, если та остановит транзит газа, однако угрозы так и остались угрозами. И один из страхов состоял как раз в том, что Украина может ответить прекращением транзита нефти.

    «Новые угрозы Словакия тоже может не исполнить, однако видно, что борьба за продление транзита ужесточилась, и страны, которые пострадали от остановки украинского транзита, начинают все более смело высказывать свою позицию», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Согласившись на продление санкций, принятых еще с 2014 года, они, по крайней мере, попытались прикрыть тылы, договорившись с ЕС, чтобы тот заставил Украину возобновить транзит газа, прекратить атаки на газокомпрессорную станцию «Русская» и в любом случае сохранить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Переговорная позиция Словакии и Венгрии немного улучшилась, так как теперь ЕК обещала выступить неким гарантом, что Украина не остановит транзит нефти в ответ на действия Словакии. Схема замечательная, осталась только Украину убедить в том, что она не должна перекрывать поставки нефти. А Украина больше ориентируется все-таки на Вашингтон, чем на Брюссель, позволяя себе даже оскорблять европейских политиков», – рассуждает Игорь Юшков.

    Что касается истории с азербайджанским газом, то эксперты находят ее странной. «Главная проблема – откуда Азербайджан возьмет дополнительно 16 млрд кубометров газа (столько прокачали через Украину в 2024 году), или хотя бы 13 млрд кубов без учета 3 млрд кубометров, которые поступали в Приднестровье и Молдавию», – говорит Игорь Юшков.

    «У Азербайджана нет никаких свободных объемов газа. Поэтому предложение выглядит странно. Оно имеет смысл только в том случае, если Азербайджан будет покупать газ у России и поставлять его исключительно на бумаге»,

    – говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    То есть физически через Украину продолжит идти все тот же российский газ, но по бумагам этот газ будет принадлежать Азербайджану. По сути, Азербайджан выступает в роли посредника, который получает свою маржу за это.

    «Например, азербайджанская компания SOCAR могла бы бронировать в интересах Газпрома мощности по транзиту газа через территорию Украины. Но тогда возникает вопрос: почему просто не перенести точку сдачи-приемки российского газа на границу России и Украины, где собственником газа становились бы сами покупатели – та же Словакия, и она прокачивала газ по территории Украины без третьего посредника», – говорит эксперт ФНЭБ.

    По его словам, с точки зрения России пускать азербайджанский газ вместо российского тоже невыгодно. «Получается, что Газпром должен будет разорвать все свои контракты со Словакией и другими, и уступить этот рынок Азербайджану. Зачем это делать Газпрому?» – задается вопросом Юшков.

    С точки зрения Украины пускать азербайджанский газ (если предположить, что дополнительные его объемы чудесным образом найдутся) тоже нелогично. «Украина говорит, что не пропускает российский по происхождению газ, чтобы Россия не зарабатывала. Но если Киев пустит азербайджанский газ, то Азербайджан все равно должен будет платить России за транзит своего газа по российской территории. То есть Россия снова будет зарабатывать, только теперь на транзите газа», – уточняет Юшков.

    Украина просто тянет время, делая вид, что соглашается на некий азербайджанский газ.

    «Вся эта история с азербайджанским газом выглядит так, что Украина пытается затянуть переговорный процесс. Потому что Киев воспринимает остановку газового транзита как усиление своей переговорной позиции в целом в мирном процессе с Россией, что это их рычаг давления на Россию.

    А здесь ЕС заставляет Украину отдельно от России разрешить этот вопрос, поэтому Украине выгодно тянуть время, поскольку никакого азербайджанского газа здесь не будет», – считает Игорь Юшков.

    Ослабить позицию Украины и сделать ее более сговорчивой со Словакией может внутренний газовый кризис в стране. Украинская редакция журнала Forbes сообщила, что «Нафтогаз Украины» начал закупать природный газ за рубежом. Пока импорт составил 100 млн кубометров, но может потребоваться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений. При этом запасы газа в подземных хранилищах на критически низком уровне – на четверть ниже, чем в прошлом году, и если ударят морозы, то это не хватит для стабильного прохождения зимы без импорта или отключения потребителей. Об этом сказал бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    Давление ЕС со Словакией вкупе с морозами – хороший рецепт возобновления поставок газа через Украину.

    «Возобновление поставок снимет часть напряженности с европейского рынка и позволит немного снизить котировки. Словакия и Австрия устранят часть рисков, связанных с энергобезопасностью. Словацкие газовики возобновят перепродажу газа своим австрийским коллегам и улучшат финансовое положение», – говорит Фролов. Украина вернет себе деньги за транзит, а также получит больше шансов на импорт газа из ЕС и прохождение зимы, к тому же уберет риски лишиться еще и импортной электроэнергии. А Россия вернет себе часть европейского рынка, которого лишилась.

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