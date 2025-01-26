Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

Tекст: Ольга Самофалова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что Киев должен возобновить транзит российского газа в ЕС, а также прекратить атаки на трубопровод «Турецкий поток», поскольку действия офиса Зеленского угрожают энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

По его словам, если Киев не согласится с данными требованиями, Будапешт в дальнейшем откажется от продления ограничений в отношении Москвы. «Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогают Украине, а они нас облапошивают», – заметил он.

Напомним, каждые полгода ЕС продлевает санкции против России. Следующее голосование по этому вопросу состоится 31 января. Одобрение ранее принятых мер требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов организации. Таким образом категоричная позиция Венгрии может привести к отмене ограничений, однако готова ли республика к столь радикальным действиям?

Наложить вето на продление санкций угрожал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, напоминает ТАСС. В отличие от Будапешта Братислава не может получать российский газ по альтернативному маршруту – «Турецкому потоку». Фактически, страна полностью лишилась российского газа, а также доходов от транзита энергоресурсов Москвы в Австрию.

Однако помимо политических угроз, Словакия в рамках напряженного диалога с Киевом готова достать и «экономические козыри» из рукава. Республика является важным поставщиком электричества на Украину, в связи с чем Фицо заявлял о готовности остановить перетоки в республику.

На этом фоне Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности отмечает, что уже сейчас уместно говорить о формировании антиукраинского альянса между Венгрией и Словакией.

«Однако обе страны в рамках конфликта с Брюсселем и Киевом будут оглядываться на позицию США. Орбан дождется первых переговоров Трампа и Путина. Возможно, новый президент Штатов тоже проведет какие-то консультации с венгерским премьером, чтобы максимально точно выверить позиции государств», – предполагает собеседник.

По его словам, переговоры между Россией и США, скорее всего, будут многоэтапными, причем первый этап может казаться вопросов прекращения огня. «Тогда, возможно, с нас могут быть сняты европейские санкции с помощью Венгрии и Словакии, которые проголосуют против продления санкций», – рассуждает собеседник.

На втором этапе стороны будут договариваться о статусе Украины. И тогда может быть поставлен вопрос о снятии санкций со стороны США, например, по поводу заморозки российских активов. «То есть все наболевшие вопросы будут решаться постепенно, шаг за шагом», – говорит Юшков.

«Венгерские действия будут коррелировать с переговорным процессом России и США по украинской проблеме.

Орбан самостоятельно вряд ли будет голосовать против продления санкций. Если Трамп выскажется, что с Россией еще рано договариваться, то Будапешт согласится поддержать ограничения», – считает Юшков.

«У ЕС есть сильные рычаги давления на Венгрию. Например, при согласовании финансовой помощи Украине на четыре года в размере 50 млрд евро, Будапешту пригрозили лишением права голоса, согласно ст. 7 Договора о Европейском союзе», – отмечает Гасан Рамазанов, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

Кроме того, Венгрия боится, что Украина может нанести удар по газокомпрессорным станциям, которые создают давление в «Турецком потоке». В таком случае республика лишится российского газа, который составляет основу обеспечения энергетики страны.

«Если Венгрия останется без газа, ей придется проедать запасы энергоресурсов из подземных хранилищ,

а также покупать новые объемы где-то на мировом рынке, доставлять его, например, в Италию на СПГ-завод и только после этого поставлять к себе по трубопроводу. Это более дорогой маршрут», – говорит Юшков.

С другой стороны, Венгрия боится, что в ответ на ее действия Украина вообще перекроет нефтепровод «Дружба», по которому «черное золото» поступает в Чехию и Словакию, а также транзитом в Румынию и Сербию. «Это очень сильный рычаг давления, который Киев, к сожалению, сохраняет. Именно из-за него Братислава отказалась от идеи прекратить поставки офису Зеленского электричества», – считает Игорь Юшков.

Если же санкции, принятые ЕС с 2014 года, не будут продлены, как это отразится на энергетике России? «Во-первых, мы получим возможность поставлять уголь, нефть и нефтепродукты в Европу морским транспортом. Сейчас эта опция для нас недоступна», – напоминает эксперт.

«Во-вторых, это сократит наши издержки. Сейчас мы везем нефть танкерами далеко в Индию и Китай, но поставлять ресурсы в Европу нам выгоднее, так как здесь транспортное плечо короче. Если мы вернемся обратно на европейский рынок, то ближневосточные производители вернут традиционное влияние на азиатских клиентов», – добавляет он.

«Поэтому Индия вряд ли испытает дефицит нефти, но в деньгах пострадает.

Нашу нефть Нью-Дели закупает со скидкой, а арабский продукт придется брать по полной цене. Не факт, что мы полностью уйдем из Индии, потому что поставки могут продолжаться по уже подписанным долгосрочным контрактам», – рассуждает Юшков.

Снятие санкций ЕС также означает окончание запрета на поставку энергетического оборудования из стран Союза, в том числе газовых турбин и оборудования для СПГ-заводов. Однако российские проекты в этой сфере находятся еще и под американскими ограничениями и даже с готовой очереди «Арктик СПГ-2» газ некуда продать.

«Поставить оборудование – хорошо, но с мертвой точки данные инициативы это не сдвинет», – говорит собеседник. А вот остановка запрета на поставки оборудования для нефтеперерабатывающих заводов поможет России снизить себестоимость ремонтов, а значит и себестоимость производства топлива, заключает Юшков.