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    26 января 2025, 19:20 • Экономика

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России

    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзит российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что Киев должен возобновить транзит российского газа в ЕС, а также прекратить атаки на трубопровод «Турецкий поток», поскольку действия офиса Зеленского угрожают энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

    По его словам, если Киев не согласится с данными требованиями, Будапешт в дальнейшем откажется от продления ограничений в отношении Москвы. «Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогают Украине, а они нас облапошивают», – заметил он.

    Напомним, каждые полгода ЕС продлевает санкции против России. Следующее голосование по этому вопросу состоится 31 января. Одобрение ранее принятых мер требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов организации. Таким образом категоричная позиция Венгрии может привести к отмене ограничений, однако готова ли республика к столь радикальным действиям?

    Наложить вето на продление санкций угрожал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, напоминает ТАСС. В отличие от Будапешта Братислава не может получать российский газ по альтернативному маршруту – «Турецкому потоку». Фактически, страна полностью лишилась российского газа, а также доходов от транзита энергоресурсов Москвы в Австрию.

    Однако помимо политических угроз, Словакия в рамках напряженного диалога с Киевом готова достать и «экономические козыри» из рукава. Республика является важным поставщиком электричества на Украину, в связи с чем Фицо заявлял о готовности остановить перетоки в республику.

    На этом фоне Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности отмечает, что уже сейчас уместно говорить о формировании антиукраинского альянса между Венгрией и Словакией.

    «Однако обе страны в рамках конфликта с Брюсселем и Киевом будут оглядываться на позицию США. Орбан дождется первых переговоров Трампа и Путина. Возможно, новый президент Штатов тоже проведет какие-то консультации с венгерским премьером, чтобы максимально точно выверить позиции государств», – предполагает собеседник.

    По его словам, переговоры между Россией и США, скорее всего, будут многоэтапными, причем первый этап может казаться вопросов прекращения огня. «Тогда, возможно, с нас могут быть сняты европейские санкции с помощью Венгрии и Словакии, которые проголосуют против продления санкций», – рассуждает собеседник.

    На втором этапе стороны будут договариваться о статусе Украины. И тогда может быть поставлен вопрос о снятии санкций со стороны США, например, по поводу заморозки российских активов. «То есть все наболевшие вопросы будут решаться постепенно, шаг за шагом», – говорит Юшков.

    «Венгерские действия будут коррелировать с переговорным процессом России и США по украинской проблеме.

    Орбан самостоятельно вряд ли будет голосовать против продления санкций. Если Трамп выскажется, что с Россией еще рано договариваться, то Будапешт согласится поддержать ограничения», – считает Юшков.

    «У ЕС есть сильные рычаги давления на Венгрию. Например, при согласовании финансовой помощи Украине на четыре года в размере 50 млрд евро, Будапешту пригрозили лишением права голоса, согласно ст. 7 Договора о Европейском союзе», – отмечает Гасан Рамазанов, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

    Кроме того, Венгрия боится, что Украина может нанести удар по газокомпрессорным станциям, которые создают давление в «Турецком потоке». В таком случае республика лишится российского газа, который составляет основу обеспечения энергетики страны.

    «Если Венгрия останется без газа, ей придется проедать запасы энергоресурсов из подземных хранилищ,

    а также покупать новые объемы где-то на мировом рынке, доставлять его, например, в Италию на СПГ-завод и только после этого поставлять к себе по трубопроводу. Это более дорогой маршрут», – говорит Юшков.

    С другой стороны, Венгрия боится, что в ответ на ее действия Украина вообще перекроет нефтепровод «Дружба», по которому «черное золото» поступает в Чехию и Словакию, а также транзитом в Румынию и Сербию. «Это очень сильный рычаг давления, который Киев, к сожалению, сохраняет. Именно из-за него Братислава отказалась от идеи прекратить поставки офису Зеленского электричества», – считает Игорь Юшков.

    Если же санкции, принятые ЕС с 2014 года, не будут продлены, как это отразится на энергетике России? «Во-первых, мы получим возможность поставлять уголь, нефть и нефтепродукты в Европу морским транспортом. Сейчас эта опция для нас недоступна», – напоминает эксперт.

    «Во-вторых, это сократит наши издержки. Сейчас мы везем нефть танкерами далеко в Индию и Китай, но поставлять ресурсы в Европу нам выгоднее, так как здесь транспортное плечо короче. Если мы вернемся обратно на европейский рынок, то ближневосточные производители вернут традиционное влияние на азиатских клиентов», – добавляет он.

    «Поэтому Индия вряд ли испытает дефицит нефти, но в деньгах пострадает.

    Нашу нефть Нью-Дели закупает со скидкой, а арабский продукт придется брать по полной цене. Не факт, что мы полностью уйдем из Индии, потому что поставки могут продолжаться по уже подписанным долгосрочным контрактам», – рассуждает Юшков.

    Снятие санкций ЕС также означает окончание запрета на поставку энергетического оборудования из стран Союза, в том числе газовых турбин и оборудования для СПГ-заводов. Однако российские проекты в этой сфере находятся еще и под американскими ограничениями и даже с готовой очереди «Арктик СПГ-2» газ некуда продать.

    «Поставить оборудование – хорошо, но с мертвой точки данные инициативы это не сдвинет», – говорит собеседник. А вот остановка запрета на поставки оборудования для нефтеперерабатывающих заводов поможет России снизить себестоимость ремонтов, а значит и себестоимость производства топлива, заключает Юшков.

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