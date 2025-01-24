Орбан назвал условия для продления санкций против России

Орбан потребовал от Украины возобновить транзит газа для продления санкций против России

Tекст: Елизавета Шишкова

В эфире радио Kossuth он заявил, что продление санкций против России будет возможно только в случае выполнения Украиной определенных условий.

Об этом передает РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Украина должна возобновить транзит газа, чтобы страны Центральной Европы, включая Венгрию, могли получать необходимый объем топлива.

Орбан отметил, что поддержка санкционных мер, которые помогают Украине, не должна сопровождаться ущемлением интересов стран Европейского союза. «Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», – заявил он.

Венгерский премьер также заявил, что Украина должна прекратить атаки на компрессорные станции «Турецкого потока», через которые Венгрия получает газ. Он подчеркнул, что необходимо избежать повторения инцидентов с нефтью, аналогичных тем, что произошли с газом.

«Если вы хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции против России, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери», – заключил Орбан, обращаясь к Украине.

Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

Между тем остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям для всей Европы, самой Украины и ее соседей, включая Молдавию и Приднестровье.

При этом помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.