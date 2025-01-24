Орбан: Санкции ЕС против России нанесли Венгрии ущерб в 19 млрд евро

Tекст: Александра Юдина

По его словам, санкции Евросоюза против России нанесли ущерб всем странам Европы, а Венгрия потеряла около 19 млрд евро, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что лидеры ЕС должны обдумать целесообразность продолжения санкционной политики.

Он также напомнил, что до 31 января ЕС должен принять решение о продлении санкций против России, отметив, что, судя по цифрам последних трех лет, политика санкций не достигла своих целей, но нанесла значительный ущерб самому сообществу.

Премьер-министр добавил, что нажал на «ручной тормоз» и предупредил европейских коллег, что ситуация не может продолжаться в том же духе. Он призвал к серьезному обсуждению необходимости следования текущей санкционной политике.

Орбан также отметил, что продление санкций возможно только при выполнении Украиной условий: восстановление транзита российского газа, прекращение атак на «Турецкий поток» и гарантия продолжения транзита нефти. Он заявил, что без выполнения этих условий санкции продлены не будут.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.