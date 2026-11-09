География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.15 комментариев
Шмыгаль заявил о сложной ситуации с электричеством в Киеве и Днепропетровске
Минэнерго Украины заявило о проблемах со светом в Киеве и Днепропетровске
Наиболее сложная ситуация с электроэнергией сложилась в Киеве и Днепропетровске, заявил глава министерства энергетики Украины Денис Шмыгаль.
«Особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре (Днепропетровске)», – сообщил Шмыгаль в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Днепропетровске на фоне экстренных отключений электроэнергии возникли очереди на остановках маршрутного такси.
В воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений в Киеве и Днепропетровске.