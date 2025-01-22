Орбан: Санкции Евросоюза не нанесли ущерба экономике России

Tекст: Александра Юдина

Орбан призвал Евросоюз пересмотреть свою политику санкций против России, отметив, что эти меры не достигли поставленных целей и лишь навредили экономике самого ЕС, передает ТАСС.

Глава венгерского правительства подчеркнул необходимость переосмысления текущих подходов в отношении санкций и выразил сомнение в их эффективности.

Премьер также поставил под сомнение способность Европы найти альтернативные источники энергии вместо российских. Он подчеркнул, что ни один из перечисленных успехов не был достигнут санкционной политикой.

По мнению Орбана, санкции только ослабили конкурентоспособность европейской экономики, а не нанесли серьезный ущерб России.

Он считает, что политика, разработанная в Брюсселе, нуждается в срочных изменениях и призывает к осознанию необходимости перемен и подчеркивает вред санкций для Европы.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.