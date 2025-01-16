Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.0 комментариев
В США выразили уверенность, что Украина не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.
По его словам, Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».
«Я убежден, что обратного пути не существует», – подчеркнул Пайетт.
По мнению американского политика, в Европе происходит «конец зависимости» от российских энергетических ресурсов, что приводит к значительному росту индустрии сжиженного природного газа в США.
Пайетт добавил, что США намерены и дальше укреплять свои позиции на энергетическом рынке, активно поддерживая европейских партнеров в этом направлении.
Напомним, Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве.
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.