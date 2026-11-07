Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania
Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania
Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.
Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.
Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.
Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.
В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.