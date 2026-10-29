Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра объявили в Крыму
МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра
Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие двое суток в связи с ожидающимися сильными дождями, грозами и порывистым ветром.
Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях действует вечером в четверг, а также ночью и утром в пятницу. В эти дни на полуострове прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление северо-восточного ветра до 12–17 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма в Max.
В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднения в движении автомобилей, особенно на горных перевалах. Спасатели не исключили подтоплений территорий и происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей. В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных продолжительными ливнями подтоплений.
Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы.