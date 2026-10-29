Штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра объявили в Крыму

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

Tекст: Вера Басилая

Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях действует вечером в четверг, а также ночью и утром в пятницу. В эти дни на полуострове прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление северо-восточного ветра до 12–17 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма в Max.

В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднения в движении автомобилей, особенно на горных перевалах. Спасатели не исключили подтоплений территорий и происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей. В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных продолжительными ливнями подтоплений.

Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы.