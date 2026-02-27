Главарь люберецкой банды по кличке «Не буди» умер в колонии

Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Главарь люберецкой банды Михайлов по кличке «Не буди» умер в колонии
Бывший лидер люберецкой ОПГ Михаил Михайлов по кличке «Не буди», отбывавший пожизненный срок в Мордовии за организацию заказных убийств и разбоев, умер от сердечной недостаточности.
Бывший главарь люберецкой организованной преступной группы Михаил Михайлов, известный по прозвищу «Не буди», скончался в исправительной колонии № 6 «Торбеевский централ» в Мордовии, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Он отбывал пожизненное наказание за организацию серии особо тяжких преступлений.
Причиной смерти, по данным издания, стала острая сердечная недостаточность. Михайлову было 65 лет, его похоронили в Московской области.
Михайлов возглавил люберецкую ОПГ в 2002 году. Под его руководством группировка совершила несколько разбойных нападений и заказных убийств.
Ранее бывший главарь банды «Турбазовские» Сергей Чащин скончался в больнице за год до освобождения.