ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям

Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Tекст: Олег Исайченко

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

«И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

«Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

«В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

«Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

«Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

«Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

«А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

«При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

«Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

«Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.