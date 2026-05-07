    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 10:37 • Новости дня

    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям

    Politico: Евросоюз избавит нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия планирует предоставить компаниям, добывающим ископаемое топливо, возможность обходить штрафы за выбросы парниковых газов ради энергетической безопасности.

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил для нефтегазового сектора в части контроля за выбросами метана, пишет Politico.

    Национальные регуляторы смогут освобождать компании от ответственности, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, причем без четких временных рамок и прямого надзора со стороны Брюсселя.

    Флагманский регламент Евросоюза по метану, который должен постепенно вступить в силу в ближайшие годы, изначально предполагал суровые санкции для нарушителей. Однако из-за жесткого сопротивления со стороны промышленности, стран-участниц и правительства США европейские чиновники предложили более гибкий подход к применению норм.

    Согласно проекту рекомендаций, исключения могут быть сделаны при трех уровнях кризисных ситуаций, включая стадию раннего предупреждения. Власти на местах получат право приостанавливать или снижать штрафы в каждом конкретном случае, учитывая такие факторы, как доступность грузов, пропускная способность терминалов и возможности стран по созданию запасов нефти.

    Руководство ЕС неоднократно заявляло, что сами правила меняться не будут. Тем не менее новые рекомендации, которые планируется представить странам в понедельник, используют широкие формулировки исходного законодательства, чтобы сохранить регламент в силе, подчеркивая при этом его гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия в марте ослабила правила импорта нероссийского сжиженного природного газа.

    В прошлом году сообщалось, что Брюссель рассматривает корректировку регламента по выбросам метана ради увеличения закупок американского топлива.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    Армения и Евросоюз подписали два соглашения на саммите в Ереване

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    5 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

    Tекст: Денис Тельманов

    Румынский парламент большинством голосов выразил недоверие правительству премьер-министра Илие Боложана, что привело к его отставке.

    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, что автоматически ведет к его отставке, передает РИА «Новости».

    Решение парламента на заседании огласила депутат Сильвия Михалча, отметив, что за вотум недоверия проголосовал 281 депутат, против – только четверо. Михалча подчеркнула, что это рекордное количество голосов в пользу вотума недоверия за всю историю румынского парламента.

    Инициаторами вотума выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE – Romania First, всего документ подписали 253 депутата.

    Авторы обвиняют Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов», а также упрекают его за повышение НДС, отмену льгот для части работников и рост инфляции.

    Сам Боложан перед началом голосования заявил, что инициатива о его отставке «цинична», так как не принимает во внимание одновременное развитие нескольких кризисов в стране.

    По его мнению, уход правительства лишь усугубит сложную ситуацию в Румынии. Согласно местному законодательству, для принятия вотума недоверия требовалась поддержка не менее 233 парламентариев, голосование проходило тайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности.

    Часть автомобильных заводов в Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро. Румыния потеряет 458,7 млн евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Пашинян призвал Евросоюз помочь в борьбе с гибридными угрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    7 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Tекст: Антон Антонов

    В новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    «Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз», – говорится в документе. При этом в стратегии подчеркивается, что европейские союзники по НАТО остаются важнейшими долгосрочными партнерами Америки, передает РИА «Новости».

    Вашингтон считает недопустимым превращение богатых европейских государств в финансовые, логистические и вербовочные центры для радикалов. Главной причиной такой ситуации авторы стратегии называют неконтролируемую массовую миграцию, которая стала каналом для переброски боевиков.

    Слабый контроль на границах и нехватка ресурсов у местных спецслужб делают континент благоприятной средой для подготовки нападений. В связи с этим Соединенные Штаты призывают Европу как родину западных ценностей немедленно усилить борьбу с терроризмом и остановить собственный упадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно содержание новой стратегии США по противодействию терроризму. Власти США считают источниками основных террористических угроз для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    План Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    6 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    В Эстонии заявили о защите Чудского озера из-за украинских БПЛА

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера на фоне появления украинских беспилотников в регионе, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.

    Вооруженные силы Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Заммэра города Муствеэ Рейли Туминг сообщил в интервью изданию EUobserver, что военные прибыли несколько дней назад именно из-за беспилотников. На вопрос журналиста о причинах присутствия двух боевых машин пехоты с пушками в лесу у озера политик ответил: «Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников».

    Издание отмечает, что несмотря на применяемый камуфляж, техника хорошо видна, а территория вокруг оцеплена. Солдаты были размещены после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы. EUobserver уточняет, что речь идет об украинских БПЛА.

    По словам Туминга, ему неприятно, что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные. В то же время, он добавил: «С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки украинских дронов не падали на территории страны.

    Власти Эстонии и Финляндии потребовали от Киева прекратить прилеты беспилотников на свою территорию.

    До этого украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

    Напомним, сбившиеся с курса аппараты Вооруженных сил Украины уже проникали в небо над Эстонией.

    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    4 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост европейских газовых котировок, которые вплотную приблизились к отметке 570 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник перешли к росту, поднимаясь на 2,6%, почти до 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с падения, однако затем скорректировались вверх.

    Максимальная стоимость газа в ходе торговой сессии достигала 574,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 3,5%. Динамика изменения котировок рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 555,5 доллара.

    Рост цен начался после сообщений иранского телевидения о том, что военные Ирана заблокировали проход кораблей США в Ормузском проливе. Позже Центральное командование американских вооруженных сил опровергло информацию о ракетных ударах по своим судам.

    В марте средняя стоимость газа в Европе увеличилась на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после заявления главы QatarEnergy о повреждении линий по производству СПГ в Катаре.

    Ранее в мае сообщалось, что запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок.

