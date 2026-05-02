  В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА
    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня

    Премьер Румынии сообщил о готовности автозаводов перейти на выпуск оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Часть автомобильных заводов Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.

    Власти страны намерены задействовать гражданские предприятия для выпуска вооружений, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Илие Боложан отметил, что это решение связано с реализацией европейского экстренного кредитного инструмента SAFE.

    «У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», – заявил глава румынского правительства.

    По условиям европейских партнеров, половина закупаемой до 2030 года техники должна производиться на местном уровне. Для этого международные технологические корпорации разместят свои мощности на базе румынских государственных и частных предприятий, пояснил премьер.

    Еврокомиссия ранее одобрила планы восьми государств по масштабному перевооружению. Бухарест получит на эти цели 16,6 млрд евро, инициировав 21 программу закупок. Общий фонд льготных кредитов SAFE, запущенный в мае 2025 года, составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния в прошлом году отказалась от закупки вооружения у США ради получения средств по программе SAFE.

    Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на модернизацию армии в рамках этой инициативы.

    Страны Евросоюза год назад утвердили общий инвестиционный план милитаризации на 150 млрд евро.

    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    Комментарии (15)
    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    Комментарии (23)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    @ U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус морской пехоты США представил концепцию GCE 2040, предусматривающую интеграцию ИИ и беспилотников для повышения боеспособности наземных войск.

    Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

    В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

    Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

    В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

    В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

    Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Корпуса морской пехоты США запланировала активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Американское военное командование рассматривает возможность масштабного оснащения каждого боевого дивизиона тысячей беспилотников.

    Офицеры армии США подчеркнули необходимость ускоренной интеграции робототехники для современных условий.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенный для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе, вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны.

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально пополнил состав Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    Как сообщили в Министерстве обороны, церемония подъема Военно-морского флага и включения корабля в состав флота прошла сегодня в Балтийске.

    «Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный».

    Позже на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта «Александрит».

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Пентагон направил Украине военную помощь на 400 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное ведомство США отправило Украине военную помощь, сумма которой составила 400 млн долларов, после длительной задержки финансирования, отмечают американские СМИ.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одобренная ранее военная поддержка Украине на сумму 400 млн долларов была разморожена и направлена Киеву. По его словам, департамент признал выделение этих средств на укрепление европейского потенциала, и 28 апреля они были предоставлены, передает ТАСС.

    Хегсет сообщил об этом во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что решение было принято после обвинений сенатора США Митча Макконнелла в адрес замглавы Пентагона Элбриджа Колби относительно задержки передачи помощи.

    В декабре 2025 года Пентагон опубликовал проект бюджета, которым предусматривалось выделение Украине в 2026 и 2027 финансовых годах в общей сложности 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

    Ранее западные СМИ заявляли, что именно Колби настаивает на переориентации военной машины США на противостояние с Китаем. Также западная пресса отмечала, что Колби переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Дроны и лазерное оружие включили в охрану госграницы России

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны-перехватчики и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства России.

    Как следует из постановления правительства России, дроны-перехватчики и лазерное оружие официально включены в состав дежурных сил, отвечающих за охрану государственной границы России в воздушном пространстве, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что к дежурным силам по противовоздушной обороне теперь относятся не только традиционные радиотехнические средства и комплексы автоматизации, но и новейшие образцы вооружения. В перечень добавлены комплексы радиочастотного и лазерного оружия, а также специализированные дроны для перехвата.

    В постановлении уточняется, что такие силы осуществляют радиолокационную разведку, обеспечивают сбор и передачу информации о воздушно-космической обстановке, а также способны отражать угрозы с воздуха. Новые комплексы предназначены для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушно-космического нападения.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил направить на борьбу с беспилотниками лазерные комплексы ПВО.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:35 • Новости дня
    Медведев назвал число заключивших контракты с армией россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С начала текущего года ряды Вооруженных сил пополнили 127 тыс. человек, принявших добровольное решение отправиться на службу.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил статистику во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», передает РИА «Новости».

    «В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», – заявил политик.

    Он добавил, что еще 10 тыс. человек присоединились к добровольческим формированиям. Для сравнения он привел данные за прошлый год, когда аналогичные документы подписали 450 тыс. россиян.

    В скором времени зампред Совбеза намерен совершить визит в пункт комплектования военнослужащих. Он подчеркнул, что регулярно осматривает полигоны, где проходит подготовка новых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году контракт на службу в Вооруженных силах России заключили около 450 тыс. человек.

    К декабрю 2025 года в воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. По итогам 2025 года договоры с Минобороны подписали свыше 422 тыс. граждан.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Пентагон открыл доступ к военным секретам нейросетям

    Tекст: Мария Иванова

    Семь крупнейших технологических гигантов, включая OpenAI и Google, предоставят свои передовые нейросети для решения оперативных военных задач в закрытых американских системах Пентагона.

    Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services для использования их ИИ-разработок в военных целях, передает РИА «Новости

    Интеграция передовых технологий в защищенные сети направлена на ускорение обработки данных и улучшение понимания оперативной обстановки.

    «Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – для развертывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства для законного оперативного применения», – говорится в заявлении американского военного ведомства.

    В Минобороны США отметили, что эти соглашения призваны трансформировать вооруженные силы в структуру, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль. Это поможет американским военным сохранять стратегическое преимущество в принятии решений во всех сферах боевых действий.

    Официальной ИИ-платформой ведомства GenAI.mil уже воспользовались более 1,3 млн сотрудников, которые за пять месяцев создали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ИИ-агентов. Пентагон подчеркнул важность использования решений разных компаний, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, и назвал лидерство США в сфере искусственного интеллекта необходимым условием национальной безопасности.

    Накануне сообщалось, что создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США.

    Компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Власти ФРГ не удивились решению США сократить военный контингент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что объявление о выводе пяти тысяч американских военных из страны не стало неожиданностью для Берлина.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории страны не стало неожиданностью. По его словам, присутствие американских военных в Европе и особенно на территории Германии отвечает интересам обеих стран. Глава Минобороны отметил, что сокращение контингента США в Европе и Германии было предсказуемым шагом, передает ТАСС.

    Писториус отметил, что Германия и США продолжают тесно сотрудничать на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради поддержания мира, безопасности в Европе, а также ради Украины и сдерживания общих угроз. Он пояснил, что американские базы в Германии также выполняют важные задачи, связанные с обеспечением безопасности США в Африке и на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнул, что НАТО должна стать более европейской структурой, чтобы сохранять статус трансатлантического союза. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», – заявил Писториус. Он добавил, что Германия движется в нужном направлении: Бундесвер расширяется, ускоряются закупки техники и создаётся необходимая военная инфраструктура.

    Писториус также сообщил, что намерен согласовать дальнейшие шаги с партнёрами по европейской военной «пятёрке», в которую, помимо Германии, входят Британия, Франция, Польша и Италия. По мнению министра, такой подход позволит обеспечить слаженную работу в вопросах безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Ранее Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне указали, что причиной этого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.

    Сейчас читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США, выражая тревогу за будущее Германии и осуждая политику канцлера Фридриха Мерца.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    В России создали работающие после попадания пули аккумуляторы

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали для армии инновационные источники питания без жидкого электролита, продолжающие исправно функционировать даже при сквозных пулевых повреждениях корпуса.

    Предприятие госкорпорации разработало аккумуляторы, которые продолжают работать даже после попадания пуль, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Холдинг «РТ-Проектные технологии» совместно с НПП «Импульс» создал линейку отечественных сверхпрочных источников питания для армии. Ранее в России подобная продукция не производилась.

    Разработка отличается особой конструкцией без жидкого электролита. Он впитан специальными стекловолоконными «губками». Благодаря этому при сквозных повреждениях корпуса электролит не вытекает, а источник питания продолжает функционировать. Кроме того, изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске на гусеничных платформах.

    «Ресурс этих изделий измеряется десятилетием, а производственные мощности позволяют выпускать 2 млн единиц таких батарей ежегодно, без оглядки на зарубежную компонентную базу», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.

    Батареи могут применяться для запуска двигателей тяжелой военной техники, в системах бесперебойного питания командных пунктов и узлов связи. В настоящее время продукция уже используется на объектах морской инфраструктуры и в оборудовании, поднадзорном Российскому морскому регистру судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бронеплита бронежилета «Оберег» выдержала стрельбу из оружия различного калибра.

    Специалисты госкорпорации разработали новую линейку камер для беспилотников.

    Предприятие Ростеха создало инновационный комплекс подавления дронов «Вика».

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули порт Циндао

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой визит в порт Циндао Китайской Народной Республики, передает РИА «Новости». В составе отряда – дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Корабли покинули порт и направились в Жёлтое море согласно плану дальнего похода.

    Во время стоянки в Китае российские моряки приняли участие в протокольных мероприятиях и конференциях по обмену опытом с военнослужащими ВМС Народно-Освободительной Армии Китая. Для экипажей провели экскурсии по городу, а также спортивные мероприятия совместно с китайскими военными.

    Отряд отправился из Владивостока в начале марта 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До Китая российские корабли уже посетили порт Джакарта в Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта этот отряд кораблей прибыл с деловым визитом в индонезийский порт Танджунг Приок.

    Вблизи Джакарты российские моряки провели совместное маневрирование с военно-морскими силами Индонезии.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский император Александр III был прав, заявляла, что у России в союзниках только армия и флот, заявил зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».

    По словам политика, ход истории показал ошибочность надежд на союзнические отношения для России, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил известную фразу Александра III: «Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот». Он подчеркнул, что развитие событий опровергло иллюзии многих людей относительно возможности построения прочных союзов с другими странами.

    Медведев также заявил, что европейцы желают кончины России. Он отметил, что после конфликта на Кавказе пытался наладить устойчивые отношения с европейскими политиками, будучи президентом, но был разочарован итогом.

    Медведев добавил, что европейцы не понимают российскую сторону, не хотят слышать ее аргументов и, по его словам, «желают кончины нашего государства». Политик подчеркнул, что такой подход Запада стал очевиден в последние годы.

    Ранее заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что нынешнее развитие событий опровергло иллюзии относительно отношений России с Западом.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.

    Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.

    Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.

    Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.

    Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (0)
    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

