Politico: США возложили военную поддержку Украины на Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

США фактически отказались нести основное бремя военной поддержки Киева и требуют этого от союзников, передают «Вести». Как сообщает издание Politico, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби на заседании контактной группы «Рамштайн» призвал европейские страны значительно увеличить финансирование и производство вооружений. Он отметил, что американская помощь Украине строилась на использовании ограниченных запасов, и подчеркнул, что такой подход уже исчерпал себя.

По словам Колби, Европе необходимо ускоренно принять на себя основную ответственность за оборону континента. «Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», – заявил он. Колби добавил, что дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США.

Заявление Колби прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на партнеров. Ранее министр обороны США Пит Хегсет упрекал союзников в бездействии в ходе конфликта с Ираном, а президент Дональд Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с НАТО и выразил недовольство позицией Республики Корея и Японии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на происходящее, выразил сомнение, что США смогут покинуть альянс, но при этом подчеркнул важность усиления европейской составляющей НАТО. По его словам, миру нужна более сильная Европа, входящая в состав более сильного Североатлантического альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о полном переходе финансовой нагрузки из-за конфликта на Украине на европейских союзников по НАТО.

Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил о запуске механизма закупки американского оружия для Киева за счет стран Европы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал справедливым желание Вашингтона переложить расходы по поддержке Украины на европейских партнеров.