США заявили, что граждане перестанут нести бремя расходов на Украину

Постпред США при НАТО Уитэкер: США перестанут нести бремя расходов на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, продажа американского оружия Украине будет осуществляться за счет европейских стран, передает ТАСС. Уитэкер сообщил, что Вашингтон запустил механизм, согласно которому союзники по НАТО смогут закупать вооружения и боеприпасы у США с последующей передачей их Украине.

В эфире канала Newsmax Уитэкер отметил: «Президент [США Дональд] Трамп объявил о запуске механизма, который позволит нашим союзникам по НАТО закупать американские вооружения и боеприпасы, а затем передавать их Украине». По словам дипломата, это исключает участие американских налогоплательщиков, и бремя войны на Украине больше не ложится на плечи жителей США.

Он добавил, что новый подход не ослабляет позиции Соединенных Штатов, а, напротив, обеспечивает рабочие места внутри страны и поддерживает американскую оборонную промышленность. По мнению Уитэкера, США достигли успеха, переложив ответственность за военную безопасность Европы на самих европейцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия американских вооружений, приобретенных Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.