  • Новость часаТрамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
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    6 комментариев
    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня

    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»

    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

    Комментарии (14)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Комментарии (19)
    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (4)
    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    7 июля 2025, 21:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву

    Белый дом объяснил паузу в поддержке Киева стандартной проверкой

    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пауза в поставках вооружений киевскому режиму обусловлена плановой проверкой всех программ военной помощи США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что речь идет о стандартной процедуре, применяемой ко всем странам и регионам мира, а не только к ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это стандартная проверка Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», – заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, связано ли решение о приостановке поставок вооружений киевскому режиму с позицией американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    8 июля 2025, 01:40 • Новости дня
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    @ Скриншот с видео/портал Uol

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сивла на пресс-конференции на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».

    Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

    «Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

    В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это  дело бразильцев.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

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    7 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    На складе боеприпасов в Николаевской области начались пожар и взрывы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Николаевской области Украины горит склад боеприпасов, продолжается детонация, жителей призвали оставаться в безопасных местах.

    Пожар локализован, однако очаг возгорания остается активным, передает ТАСС.

    По данным сил обороны юга Украины, на месте происшествия продолжается детонация боеприпасов.

    Причины пожара официально не назывались. Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщал о взрыве в регионе, но подчеркивал, что он не был связан с угрозой со стороны беспилотников.

    Утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась примерно 15 минут. Подразделения экстренных служб продолжали работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, винницкий военкомат переехал из-за угрозы взрывов. В Харькове, Полтаве и Запорожье произошли взрывы в зданиях военкоматов.

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    8 июля 2025, 01:11 • Новости дня
    Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали местные жители

    Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали жители подконтрольных Киеву территорий

    Tекст: Ирма Каплан

    После ударов ВС России по ТЦК в Запорожье и Харькове губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это результат работы с информацией от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях.

    «Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове. <...> Также российские военные поразили предприятие сборки дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных в 138 районах. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», – написал он в Telegram-канале.

    Балицкий напомнил, что ТЦК – это аналоги военкоматов, которые выполняют функцию «карательного органа для украинцев» и занимаются уличным отлавливанием жителей для принудительной отправки на фронт.

    «За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада», – отметил он.

    Губернатор региона добавил, что в Запорожской области работает гуманитарный канал связи, куда жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях, принудительной мобилизации и пунктах расположения противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего

    в списке военных целей ВС России на Украине появились новые объекты.

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    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг: «бей Россию, спасай Европу». Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» обнаружили южнокорейских наемников ВСУ у Садков

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности и выяснила в ходе допроса пленных солдат ВСУ, что на подмогу им прибыли наемники из Южной Кореи.

    «Допросы военнопленных показали, что в составе 132 орб в районе села Садки действуют группы наемников -выходцев из Южной Кореи», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что за сутки противник 11 раз безуспешно пытался контратаковать: в районах Кондратовки и села Садки, дважды – рядом с Алексеевкой, три раза – около Яблоновки и четыре – в Юнаковке.

    Мотострелки «Северян» ожесточенно сражаются в Варачино и окрестных лесных массивах, выбивая ВСУ из опорных пунктов и огневых позиций.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более 20 уничтожены, 23 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали», – доложили российские военнослужащие.

    Они сообщили также, что на Харьковском направлении мотострелки наступают в лесных массивах в районе Мелового, где продвинулись с упорными боями на более чем 500 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной и мобильной техникой.

    В Волчанске за сутки «Северяне» зачистили девять домовладений и с боями продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «Суточные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.

    Также стало известно, что ВСУ применяют дистанционное минирование противотанковыми и противопехотными минами вдоль российской границы в районе Казачьей Лопани на стыке с Харьковской областью.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    8 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Стало известно о возможном возобновлении военных поставок США Украине
    Стало известно о возможном возобновлении военных поставок США Украине
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки американского вооружения Киеву могут быть возобновлены после встреч высокопоставленных чиновников, одной из которых станет международная конференция в Риме, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

    Поставки военной помощи США Украине могут быть возобновлены после проведения ряда встреч высокопоставленных чиновников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. По информации издания, ряд поставок был приостановлен, однако их восстановление возможно по итогам консультаций в Италии и на Украине.

    Ожидается, что спецпосланник бывшего президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме в рамках международной конференции по оказанию помощи. После встречи в Италии планируется переговоры в Киеве, которые пройдут на этой и на следующей неделях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Пентагона подтвердила готовность оказывать военную помощь Киеву после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости поддержать Украину в отражении «очень сильных ударов».

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