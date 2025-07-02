Tекст: Антон Антонов

Как передает NBC News со ссылкой на источники, Пентагон приостановить поставки Украине десятков ракет-перехватчиков и ракет класса «земля-воздух», передает РИА «Новости».

Кроме того, приостановлены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. NBC News сообщает, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, передает ТАСС.

По данным Politico, инициатором решения стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби после ревизии запасов на складах США. Проверка выявила резкое сокращение числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что вызвало опасения в Пентагоне.

Решение о временной приостановке поставок, согласованных еще при администрации Джо Байдена, было принято в начале июня, однако начало действовать только сейчас. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что приоритет был отдан интересам США после анализа поддержки других стран. Она заявила: «Мощь вооруженных сил США не ставится под сомнение – просто спросите у Ирана».

В Пентагоне отдельно подчеркнули, что вооруженные силы США полностью оснащены для сдерживания любой угрозы. По словам помощника министра обороны Шона Парнелла, уровень боеготовности никогда не был столь высоким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю».

Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.