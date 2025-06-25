Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Трамп заявил о возможных поставках дополнительных ПВО на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил о рассмотрении вопроса поставок дополнительных систем ПВО, в том числе Patriot, Киеву.
По его словам, власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, но в США также ощущается потребность в этих системах. «Они хотят противоракеты, комплексы Patriot, мы изучим, можем ли предоставить некоторые из них. Знаете ли, их крайне трудно заполучить, они нам тоже нужны», – сказал Трамп, выступая в Гааге, передает ТАСС.
Ранее на пресс-конференции в Гааге президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.
Напомним, Bloomberg сообщил о планах НАТО включить в бюджет помощь Украине. Страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости Трампа.