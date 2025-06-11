Tекст: Вера Басилая

На предстоящем саммите НАТО союзники рассмотрят возможность учета взносов в поддержку обороны Украины в общем объеме расходов на оборону для выполнения новой цели альянса. В предварительном проекте итоговой декларации отмечается, что государства-участники должны будут направлять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и дополнительно еще 1,5% на защиту инфраструктуры, кибербезопасность и гражданскую готовность, чтобы достичь целевого уровня в 5% по настоянию Соединенных Штатов, передает Bloomberg.

Также проект декларации предусматривает работу по устранению барьеров в оборонной торговле между странами-членами. Документ не включает вопрос о вступлении Украины в альянс и не повторяет обещание о долгосрочной финансовой поддержке Киева, данное на прошлогоднем саммите.

В проекте отмечается, что Россия названа «угрозой евроатлантической безопасности», что требует коллективных действий в случае нападения на одного из членов НАТО. При этом Китай в документе не упоминается, а Россию не называют агрессором на Украине.

Ранее сообщалось, НАТО намерена усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

В итоговом документе саммита НАТО решено исключить вопрос о членстве Украины.

В Кремле отметили, что НАТО перестала скрывать свою роль инструмента агрессии и конфронтации, особенно на фоне планов увеличить возможности ПВО альянса на 400%.

