France Press: НАТО исключит вопрос членства Украины из итогов саммита

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, содержание будущей декларации саммита НАТО в Гааге будет сдержанным и обойдет тему украинского членства ради единства альянса, передает РИА «Новости».

Такое решение, по словам неназванного дипломата, принято для предотвращения разногласий среди стран-членов альянса.

По информации агентства, источник выразил мнение, что в итоговом тексте не появится никаких формулировок о перспективах членства Украины в НАТО, и стороны постараются «сохранить полное молчание» по этому вопросу.

Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Как писала France Press, на саммите НАТО в Гааге Зеленский сможет поужинать с лидерами, но официальные переговоры с альянсом не планируются.

Известно, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разногласия между Вашингтоном и Киевом могут поставить под угрозу проведение июньского саммита.