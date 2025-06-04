France Press: Официальных переговоров Киева и НАТО на саммите не будет

Tекст: Вера Басилая

AFP сообщает, что официальных переговоров между Киевом и НАТО на саммите в Гааге, скорее всего, не состоится, несмотря на приглашение Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» .

По мнению дипломатов, Зеленский может принять участие в ужине, который король Нидерландов организует для лидеров НАТО, однако формальной встречи и переговоров между Украиной и альянсом не ожидается.

Один из европейских дипломатов отметил, что отсутствие Зеленского на мероприятии стало бы, по его словам, «PR-катастрофой».

Как писала The New York Times со ссылкой на источники в Евросоюзе, заседание совета НАТО-Украина, возможно, не пройдет в рамках июньского саммита, хотя на предыдущих встречах такой формат использовался. По информации газеты, основная часть лидеров НАТО соберется лишь на несколько часов на следующий день после ужина для утверждения новых оборонных целей, а вопрос о приглашении Зеленского на ужин остается открытым.

При этом сообщается, что Владимир Зеленский может посетить форум оборонной промышленности НАТО, который пройдет параллельно с саммитом.

Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разногласия между Вашингтоном и Киевом могут поставить под угрозу проведение июньского саммита.

Сообщалось, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит.

