Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге
США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе.
По данным агентства, почти все союзники выразили Вашингтону недоумение по поводу такого решения. Один из дипломатических источников заявил: «Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения», передает РИА «Новости».
Саммит альянса пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. По информации МИД Нидерландов, на мероприятии ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч участников делегаций.
На данный момент приглашения на саммит отправлены только четырем азиатским партнерам НАТО – Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос о приглашении Украины может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел альянса в Анталье.
В апреле польский генерал Станислав Козей сообщил, что предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.