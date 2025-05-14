США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Tекст: Дарья Григоренко

По данным агентства, почти все союзники выразили Вашингтону недоумение по поводу такого решения. Один из дипломатических источников заявил: «Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения», передает РИА «Новости».

Саммит альянса пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. По информации МИД Нидерландов, на мероприятии ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч участников делегаций.

На данный момент приглашения на саммит отправлены только четырем азиатским партнерам НАТО – Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос о приглашении Украины может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел альянса в Анталье.

В апреле польский генерал Станислав Козей сообщил, что предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.