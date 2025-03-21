Европейские военные силы решили заменить США в НАТО

FT: Британия, Франция и Германия разработали план замены США в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет The Financial Times, крупнейшие европейские военные державы работают над планом по увеличению своей ответственности за оборону континента, чтобы заменить США в НАТО.

Великобритания, Франция, Германия и скандинавские страны участвуют в неофициальных обсуждениях о постепенной передаче обязанностей США в течение пяти-десяти лет. Они надеются представить свои предложения США на ежегодном саммите НАТО в Гааге в июне.

Предложение включает в себя обязательства по увеличению расходов на оборону и развитию военных возможностей. Это необходимо, чтобы убедить администрацию Трампа согласиться на постепенный переход, который позволит США сосредоточиться на Азии. В настоящее время США играют ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, осуществляя ядерное сдерживание и поддерживая базы с 80 тыс. размещенных в Европе военнослужащих.

Некоторые американские дипломаты заверяют, что Трамп продолжает поддерживать членство в НАТО и гарантию взаимной обороны по статье 5. Однако многие европейские столицы обеспокоены возможностью быстрого сокращения американских войск и оборудования в Европе. Некоторые страны опасаются, что начало обсуждений о перераспределении нагрузки может подтолкнуть США к более быстрой передаче, хотя и сомневаются, что администрация Трампа захочет вести структурированные переговоры.

Франция и Великобритания продолжают обсуждения о формировании «коалиции желающих» для поддержки Украины против России, что демонстрирует стремление Европы к самостоятельной обороне. Официальные лица НАТО заявляют, что легче сохранить альянс с меньшим участием США, чем создавать новую структуру. Это связано с уже существующими военными планами обороны континента и командной структурой, которую сложно было бы воссоздать или пересмотреть.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность передачи роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране.