США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе

NBC News: Администрация Трампа обсуждает отказ от роли командующего НАТО в Европе

Tекст: Вера Басилая

Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR). В случае реализации этого плана, роль может перейти к другой стране-члену альянса, сообщает NBC News.

Отказ от SACEUR стал бы символическим шагом к изменению баланса сил в НАТО.

Как отметил бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, такой шаг будет воспринят как сигнал отстранения США от альянса.

«Это будет политической ошибкой эпических масштабов», – заявил он.

Кроме того, обсуждается потенциальная реструктуризация военных командований США с целью экономии средств. План включает объединение командований в Европе и Африке, что позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год. Однако такое объединение может снизить эффективность командования, учитывая масштабы этих регионов.

Планы экономии предполагают также сокращение персонала и перемещение сотрудников Министерства обороны в Вирджинию. Это может затронуть около 375 гражданских и 350 военных сотрудников. Ожидается, что такие преобразования позволят сэкономить около 470 млн долларов за ближайшие пять лет.

Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на восемь процентов.

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал увеличения их вклада в оборону.

Между тем, на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.