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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    4 комментария
    20 марта 2025, 10:42 • Новости дня

    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе

    NBC News: Администрация Трампа обсуждает отказ от роли командующего НАТО в Европе

    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране, сообщает NBC News.

    Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR). В случае реализации этого плана, роль может перейти к другой стране-члену альянса, сообщает NBC News.

    Отказ от SACEUR стал бы символическим шагом к изменению баланса сил в НАТО.

    Как отметил бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, такой шаг будет воспринят как сигнал отстранения США от альянса.

    «Это будет политической ошибкой эпических масштабов», – заявил он.

    Кроме того, обсуждается потенциальная реструктуризация военных командований США с целью экономии средств. План включает объединение командований в Европе и Африке, что позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год. Однако такое объединение может снизить эффективность командования, учитывая масштабы этих регионов.

    Планы экономии предполагают также сокращение персонала и перемещение сотрудников Министерства обороны в Вирджинию. Это может затронуть около 375 гражданских и 350 военных сотрудников. Ожидается, что такие преобразования позволят сэкономить около 470 млн долларов за ближайшие пять лет.

    Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на восемь процентов.

     Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал увеличения их вклада в оборону.

    Между тем, на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный "союз либеральных сил", куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Глюксмана «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

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    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

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    17 марта 2025, 13:07 • Новости дня
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил о необходимости увеличить военные расходы на всем континенте, по его мнению, Южной Европе следует существенно нарастить свои траты на оборону.

    Европейская комиссия планирует предоставить национальным правительствам кредиты до 150 млрд евро для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.

    «Мы рассматриваем это как полезные инструменты для всего Европейского союза», – подчеркнул министр.

    Будрис указал, что наращивание оборонных расходов лишь в странах Северной и Балтийской Европы не будет столь эффективно, нужно усилить оборону всего Евросоюза.

    По данным издания, Литва намерена выделять на оборону от 5-6% ВВП с будущего года до 2030 года. Польша уже выделяет 4,7% ВВП на оборону в 2025 году, это наивысший показатель в НАТО.

    При этом южные страны, такие как Италия и Испания, планируют тратить значительно меньше на оборону.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС. По его словам, в Евросоюзе не хватает тысяч единиц военной техники и вооружений.

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    18 марта 2025, 20:18 • Новости дня
    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Южнокорейский эксперт заявил о невозможности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и Соединенные Штаты более не смогут вести войну на истощение с Россией в рамках украинского противостояния, заявил аналитик института «Седжон» из Южной Кореи Чон Чжэ Хын.

    Российская армия движется к победе в специальной военной операции, превосходя США и НАТО в производстве вооружения и военных возможностях, сказал эксперт ТАСС.

    Специалист отметил, что Россия в течение трех лет боевых действий на Украине возвращает утраченные территории и движется к победе. Почти вся территория Курской области, на которую вторглась украинская армия, была возвращена. Эксперт считает победу России в этой войне практически свершившимся фактом.

    Чон Чжэ Хын добавил, что российская армия стремится уничтожить руководство Украины, которое, по его мнению, тайно поддерживается США и НАТО. Российское руководство не видит причин для прекращения огня. Российская победа может привести к суду истории над правыми радикалами за этнические чистки после Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

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    19 марта 2025, 03:50 • Новости дня
    ЕС впервые за два года купил у России СПГ более чем на 1 млрд евро

    Поставки российского СПГ в ЕС превысили 1 млрд евро впервые за два года

    Tекст: Антон Антонов

    В январе ЕС закупил российского газа на 1,9 млрд евро (СПГ – на 1,07 млрд, трубопроводный газ – на 833 млн), что стало рекордным показателем за два года, следует из данных Евростата.

    Импорт СПГ рос третий месяц подряд, увеличившись в январе на 17% по сравнению с декабрем, передает РИА «Новости».

    Франция оказалась крупнейшим импортером СПГ, закупив газ на 455,2 млн евро, что на 13% больше, чем в декабре. Испания и Бельгия также значительно увеличили свои закупки – до 261,5 млн евро и 256,7 млн евро соответственно. Нидерланды увеличили закупки до 100 млн евро.

    Что касается трубопроводного газа, Венгрия, Словакия и Греция стали лидерами по импорту, потратив на газ 272 млн, 250 млн и 206 млн евро соответственно. Италия, наоборот, сократила закупки российского газа, уменьшив их объем в три раза до 91 млн евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией. Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 36%, достигнув менее 40 млрд кубометров, что произошло впервые за три года на фоне увеличенного нетто-отбора в отопительный сезон.

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    17 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине

    Сийярто: Венгрия против выделения 20 млрд евро Украине

    Венгрия назвала возмутительной идею ЕС выделить 20 млрд евро Украине
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Идея о трате еще 20 млрд евро возмутительна, заявил Сийярто, передает ТАСС.

    «Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», – добавил он.

    Ранее Евросовет утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

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    19 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский совет нацбезопасности и семь агентств поставили на паузу работу по противодействию «российским кибератакам» и «дезинформации», чтобы снизить напряжение в отношениях с Москвой, сообщили источники Reuters.

    Приостановка началась после прихода нынешней американской администрации, США прекратили регулярные встречи и совместные проекты с европейскими партнерами, заявили собеседники Reuters.

    В числе остановленных инициатив – программы по противодействию дезинформации и кибератакам, которые ранее велись в сотрудничестве с ФБР, министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

    Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ранее координировала усилия по противодействию «российским операциям» в Европе. В них входили совместные планы по борьбе с «саботажем» и более тесное сотрудничество правоохранительных органов европейских стран.

    В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте не стали комментировать ситуацию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что свертывание американской программы по борьбе с «российской угрозой» закономерно, поскольку подтверждения «саботажа и диверсий» со стороны России найдено не было.


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    18 марта 2025, 11:28 • Новости дня
    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России

    Bloomberg: Британия и ЕС обсуждают изъятие замороженных активов России для расходов на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию, пишет Bloomberg.

    По данным издания, переговоры между министром иностранных дел Британии Дэвидом Ламми и главным дипломатом ЕС Каей Каллас сосредоточены на разработке инновационных инициатив для повышения европейского оборонного финансирования, передает Bloomberg.

    Известно, что встреча пройдет в Лондоне во вторник и включает обсуждение правовых и финансовых аспектов изъятия миллиардов в российских активах.

    Некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, выражают обеспокоенность по поводу конфискации, утверждая, что это может нарушить принцип иммунитета государства и повлиять на евро.

    Ламми отметил, что именно в Европе, а не в США, высказываются опасения по поводу суверенных активов, и добавил, что смена администрации в Германии может изменить ее позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в НАТО страны ЕС столкнутся с необходимостью увеличить оборонные расходы более чем на 500 млрд евро ежегодно.

    До этого на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону.

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    17 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Минобороны Бельгии следило за российским кораблем «Североморск»

    Бельгийский патрульный корабль сопровождал БПК «Североморск» в бельгийских водах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Бельгии заявило, что ночью 16 марта патрульный корабль BNS Castor осуществлял наблюдение за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах.

    Министерство обороны Бельгии утверждает, что в ночь на 16 марта патрульный корабль BNS Castor следил за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности на морях является важнейшей задачей для торговли, энергетики и обороны.

    Представители бельгийских ВМС подчеркнули, что они остаются в круглосуточном режиме готовности, чтобы защищать морские районы НАТО. Они также отметили, что патрулирование и наблюдение за судами других стран является стандартной процедурой для поддержания безопасности в регионе. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано, что такие меры направлены на обеспечение контроля и защиты от возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники во Внутреннем зунде на северо-западе Шотландии.

    Дмитрий Левин был осужден на 15 лет за передачу данных о ВМФ России в Новороссийске украинской разведке и террористической организации.

    Страны НАТО выходят на новый уровень эскалации отношений с Россией в Балтийском море, что указывает на подготовку к возможному военному столкновению.

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    20 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз

    Орбан заявил о намерении блокировать прием Украины в ЕС из-за высоких затрат для Венгрии

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан сказал, что Венгрия не поддержит прием Украины в ЕС, так как это обойдется каждой венгерской семье в более чем 1,2 тыс. евро в год. Он подчеркнул, что до завершения общевенгерского опроса о поддержке Киева, переговоры об этом недопустимы.

    Он указал, что все страны ЕС должны согласиться с расширением. «А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения», – сказал Орбан.

    Венгрия также высказалась против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, предложив вместо этого создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета, в том числе и Венгрия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение.

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.

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    19 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Патрушев: В ЕС попытаются сорвать договоренности России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны попытаются сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», – цитирует Патрушева ТАСС.

    Он подчеркнул, что у этих стран не получится сорвать договоренности. Патрушев добавил, что не ожидает какой-то конкретной провокации.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе беседы с американским коллегой поддержал предложение о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине на 30 дней.

    После этого Минобороны сообщило, что российские средства ПВО и ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на инфраструктуру Украины.

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    19 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Каллас подтвердила намерение ЕС продолжать военные поставки на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня, заявила агентству Reuters глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, Евросоюз продолжит поставки оружия на Украину, несмотря на то, что Россия считает их прекращение обязательным условием для начала переговоров о прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава дипломатической службы ЕС отметила, что Брюссель продолжает реализацию программы помощи Киеву до 40 млрд евро.

    Каллас также сообщила, что Евросоюз остается приверженным поддержке Киева и не собирается вносить изменения в свою политику в отношении поставок военной техники и оборудования.

    Ранее издание Bloomberg сообщило, что Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Демилитаризация Украины стала домашним заданием Трампа

    Мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без прекращения поставок оружия. Эта тема обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Но в Европе настаивают на продолжении военной поддержки ВСУ. По мнению экспертов, задача по корректировке позиции ЕС лежит на плечах главы Белого дома. Хватит ли ему рычагов давления на Брюссель? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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