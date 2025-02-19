Министр обороны США велел разработать план резкого сокращения бюджета Пентагона

Министр обороны США Хегсет приказал разработать пятилетний план по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Washington Post, это предложение может столкнуться с серьезным сопротивлением в Конгрессе. Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 млрд долларов, и на Капитолийском холме все согласны с тем, что значительные расходы необходимы для сдерживания «угроз», якобы исходящих, в частности, от Китая и России. Если предлагаемые сокращения будут приняты в полном объеме, они составят десятки миллиардов долларов в каждый из следующих пяти лет.

Хегсет требует представить планы сокращений к 24 февраля. Тем не менее, в документе подчеркивается, что операции на южной границе США, модернизация ядерного вооружения и систем противоракетной обороны, а также приобретение дронов-камикадзе и других боеприпасов, как и еще ряд статей расходов, должны быть исключены из возможных сокращений.

Поддержка финансирования «вспомогательных агентств» будет продолжена для нескольких крупных региональных штабов, таких как Индо-Тихоокеанское командование, Северное командование и Космическое командование. Однако Европейское командование, важное для работы на Украине, ЦЕНТКОМ (курирует операции на Ближнем Востоке) и Африканское командование не вошли в список, на который распространяется эта поддержка.

Предложенные сокращения, если они будут приняты, станут крупнейшей попыткой ограничить расходы Пентагона с 2013 года

Хегсет заявил, что Белый дом «дал четкое указание министерству обороны: добиваться мира через силу». Он заявил, что нужно «действовать безотлагательно, чтобы возродить воинский дух, восстановить вооруженные силы». При этом «бюджет обеспечит необходимые боевые силы, прекратит ненужные расходы на оборону, откажется от чрезмерной бюрократии и будет способствовать проведению практических реформ, включая прогресс в проведении аудита».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии, о чем заявил Хегсет. Глава министерства финансов Скотт Бессент заявил о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля.