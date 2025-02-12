За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Пентагон назвал приоритет в оборонной стратегии
Глава Пентагона Хегсет назвал приоритетом сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе
Новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
На открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине Хегсет заявил, что администрация нового президента США рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии, передает РИА «Новости».
Хегсет отметил, что США сталкиваются с «равным конкурентом в лице коммунистического Китая, который обладает потенциалом и намерениями угрожать американской родине и ключевым национальным интересам в регионе».
Он добавил, что Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина через усиление сотрудничества с союзниками и партнерами в регионе.
Ранее Китай назвал оборонный бюджет США угрозой мировой стабильности.