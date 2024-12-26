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    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    Трамп предложил канадцам награду в случае присоединения к США
    Россия в разы увеличила производство бронетанковой техники и боевой авиации
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
    Пострадавших при крушении самолета в Казахстане доставили в Москву
    После взрывов на судне «Урса Майор» обнаружили пробоину
    В нескольких городах Сирии прошли массовые протесты алавитов
    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 75%
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    5 комментариев
    26 декабря 2024, 11:19 • Новости дня

    Китай назвал оборонный бюджет США угрозой мировой стабильности

    Минобороны Китая назвало оборонный бюджет США угрозой мировой стабильности

    Tекст: Вера Басилая

    Проект оборонного бюджета США, предусматривающий рекордные ассигнования, угрожает глобальной стабильности, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

    Чжан Сяоган заявил, что проект раскручивает «китайскую военную угрозу», оправдывает увеличение военных расходов и сохранение гегемонии.

    «Мы категорически недовольны этим и решительно выступаем против», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Американский президент Джо Байден утвердил бюджет размером 895 млрд долларов на 2025 финансовый год. В новом оборонном бюджете США Китай упоминается 107 раз, что вызвало обеспокоенность китайских властей.

    Чжан Сяоган также отметил, что проект грубо вмешивается во внутренние дела Китая. Он подчеркнул, что такая политика США угрожает стабильности во всем мире.

    Ранее президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год в размере 895 млрд долларов, включая средства на разведку и проекты Пентагона.

    Разведывательным службам поручили проанализировать возможность сохранения боеспособности украинской армии в случае прекращения военной помощи США или ее поражения.

    Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал оборонный бюджет на 2025 финансовый год, который включает меры по усилению военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и повышение зарплат военнослужащим.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

    Коментарии (37)
    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

    Коментарии (19)
    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также подразделениям нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска в Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    25 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге

    В Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Санкт-Петербурге нашли останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году.

    В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, исчезнувшего в 2004 году. Как передает ТАСС, в убийстве признался бывший сотрудник милиции Михаил Смирнов. Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет, однако следственные действия привели к прорыву в расследовании.

    Смирнов дал показания о своей причастности к убийству, совершенному совместно с другим лицом. Мотивом для преступления стала профессиональная деятельность журналиста, который освещал противоправные действия сотрудников правоохранительных органов.

    Максимов, работал для таких изданий, как «Фонтанка» и Агентства журналистских расследований.


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    25 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    The Telegraph: Состояние Асмы Асад ухудшилось из-за рецидива лейкемии

    The Telegraph: Состояние Асмы Асад с рецидивом лейкемии оценили как 50 на 50

    The Telegraph: Состояние Асмы Асад ухудшилось из-за рецидива лейкемии
    @ imago/SKATA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У жены бывшего президента Сирии Асмы Асад диагностировали рецидив острого миелоидного лейкоза, а ее шансы на выживание врачи оценивают как 50 на 50, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

    Лечение от лейкемии она проходит с мая 2024 года, сообщает The Telegraph.

    Один из источников, общавшийся с семьей Асад в течение последних недель, заявил: «Асма умирает». Другой источник, контактировавший с семьей в Москве, отметил, что «когда лейкемия возвращается, это ужасно», добавив, что состояние Асмы оставалось на уровне 50/50, передает РБК.

    Асму Асад изолировали во избежание заражения инфекциями. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми. Однако ее отец Фаваз аль-Ахрас посещал ее в Москве. Источники описывают его как «разбитого горем».

    В 2018 году у Асмы Асад диагностировали рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей удалили опухоль, а в августе она заявила о выздоровлении. Однако в 2024 году у нее выявили острый миелоидный лейкоз, от которого она лечится до сих пор.

    Ранее СМИ сообщили, что Асма подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи арабских СМИ о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества.

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    25 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта

    Судовладелец «Оборонлогистика» сообщил о теракте на борту «Урса Майор»

    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после террористической атаки, сопровождавшейся тремя взрывами, сообщил владелец судна – группа компаний «Оборонлогистика».

    По информации РИА «Новости», 23 декабря 2024 года на борту произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части.

    Экипаж подтвердил, что после взрывов судно начало крениться на левый борт на 25 градусов, что свидетельствует о поступлении воды в трюмы. В «Оборонлогистике» подчеркнули, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность составляет 9,5 тыс. тонн, а вес груза на борту составлял только 806 тонн.

    На сухогрузе находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров. Уточняется, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Следственный комитет возбудил дело после крушения судна. 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщал департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

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    25 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции

    Грузинская оппозиция готовится «физически защищать» Зурабишвили от выселения из президентского дворца

    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент от 26 октября, в среду провела консультации по физическому противостоянию выселения из президентского дворца Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия, ранее собиравшийся мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил журналистам по итогам обсуждения, что «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание во дворце после 29 декабря».

    Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили и ее резиденции в центре Тбилиси.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она.

    По ее словам, также обсуждаются детали документа с обоснованием проведения в Грузии новых выборов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения под стражу Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря в зале заседания парламента страны.

    В связи с этим сторонники радикальной оппозиции уже с 28 декабря намерены выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать церемонию инаугурации.

    Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам с планами привезти сторонников в Тбилиси и противостоять возможному насильственному выселению Зурабишвили из резиденции.

    По грузинскому УК, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюрьмы.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия».

    «Пока еще есть небольшая надежда, что она не превратится в клоуна и в очередной раз не нарушит закон, – сказал парламентарий. – Хотя ей нет равных по сумасшедшим поступкам».

    Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    25 декабря 2024, 15:15 • Новости дня
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    @ qr_tjm

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В то время, как произошла остановка двигателей и экипаж осуществлял переход на ручное управление, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя падение самолета под Актау в Казахстане.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего, не работали двигатели. Если два двигателя сразу отключились – значит, это стая птиц, а не одна», – говорит Сытник.

    Он объясняет, что при столкновении с одной птицей отказать может лишь один двигатель, а если судно врезается в стаю, то может быть повреждение двух двигателей, как это было в 2019 году в Жуковском, когда командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку в кукурузном поле.

    «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим direct mode – режим прямого ручного управления. Поэтому, если все произошло мгновенно и быстро, пока произошел удар (столкновение с птицами – прим. ВЗГЛЯД), за которым последовала остановка двигателей, экипаж осуществлял переход на direct mode, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Собеседник обращает внимание, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, полетная информация – черные ящики – целая. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    «Сообщается, что был взрыв в салоне. На борту есть маленькие переносные кислородные баллоны для обеспечения жизнедеятельности пассажиров и экипажа. Возможно, взорвался один из них», – объясняет Сытник.

    Также эксперт полагает, что когда произошел отказ двигателей, самолет управлялся вручную, в связи с чем «немножко промазал», стал доворачивать правым разворотом до полосы. «На записях видно, что это управляемый разворот был, потому что самолет четко держится, не переворачивается и его не болтает. Осмысленный вираж делает для попадания на полосу», – анализирует он уже доступные кадры с места происшествия и видео катастрофы.

    Также, продолжает пилот, у самолета были выпущены шасси, что говорит о том, что экипаж пытался сесть на искусственную ВПП (взлетно-посадочную полосу) – посадка производилась вне аэродрома или вне подготовленной полосы. Подобного рода посадки, как правило, производятся на фюзеляж – на брюхо самолета без выпуска шасси. Это считается более безопасным, чем садиться вне аэродрома на шасси, поскольку любая выемка, любой овражек может снести колесо и перевернуть самолет, вызвав взрыв и пожар.

    «Я не думаю, что в данном случае была такая ошибка, что экипаж принял решение садиться вне аэродрома, выпустив шасси, потому что порядок действий в таких ситуациях четко прописан в документации. Соответственно, шасси могли по какой-то причине сами вывалиться. Но, опять же, это будет известно по расшифровкам», – заключил Сытник.

    В среду следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список пассажиров, согласно которому на борту находились 62 пассажира, 32 из них выжили, в частности двое детей. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

    В Росавиации рассказали, что командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (25)
    25 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Россия ждет от Абхазии выполнения инвестиционных обязательств

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация надеется на выполнение Абхазией своих обязательств в части создания законодательных условий для привлечения российских инвестиций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выразила надежду, что Абхазия выполнит свои обязательства по российским инвестициям. Она отметила, что союзнические отношения между странами требуют баланса взаимных обязательств, передает ТАСС.

    «Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», – заявила дипломат.

    Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    В Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в республике, но при этом график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

    Захарова сообщила, что Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года.

    Напомним, парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

    Коментарии (32)
    25 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Судно под флагом Гонконга было замечено около кабеля EstLink 2 в момент аварии

    Tекст: Евгения Караваева

    В момент отключения кабеля EstLink 2 в Финском заливе могли наблюдать судно Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга, направляющееся из Петербурга в Порт-Саид.

    Судно Xin Xin Tian 2, зарегистрированное под флагом Гонконга, могло находиться в водах Финского залива недалеко от места прохождения энергетического кабеля EstLink 2 во время его отключения, передает ТАСС со ссылкой на издание Iltalehti.

    Известно, что оно покинуло Петербург и направляется в египетский Порт-Саид. Однако связь Xin Xin Tian 2 с поломкой кабеля пока не установлена.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее сообщил, что власти страны занимаются расследованием отключения кабеля, который соединяет энергосистемы Финляндии и Эстонии. Финский оператор Fingrid не исключает версию саботажа.

    Подводные силовые кабели между Финляндией и Эстонией введены в эксплуатацию в 2007 и 2014 годах, последний из которых, EstLink 2, имеет длину более 170 км, из которых 147 км пролегает под водой. В 2022 году начался проект EstLink 3, который предполагается завершить к 2035 году.

    EstLink 2 уже подвергался поломкам, последняя из которых произошла в январе текущего года. Полная работоспособность кабеля восстановлена только в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Финляндии начали расследовать инцидент с отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющего страну с Эстонией.

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    25 декабря 2024, 18:46 • Новости дня
    Захарова назвала сроки гуманитарных поставок энергии в Абхазию

    Захарова: Россия продолжит гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию до февраля 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию начиная с 23 декабря и вплоть до конца февраля 2025 года, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия руководствуется гуманитарными соображениями, отвечая на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии.

    Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с серьезным дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    Позже в Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию для обеспечения стабильного энергоснабжения в республике, но график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

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    25 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета

    Эксперты объяснили данные о взрыве баллона на борту упавшего под Актау самолета Embraer 190

    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    @ REUTERS

    На борту самолета могут находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва неясны, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксерты Роман Гусаров и Игорь Маликов. Ранее управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау.

    «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    «Баллон мог быть только кислородным, но непонятно, отчего ему взрываться. Эти вещи проверяются на гораздо больших нагрузках», – соглашается Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России.

    Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он мог привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров. При этом признаков внешнего горения или разрушения самолета не замечено, заключил эксперт.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»

    Патрульный ледокол «Николай Зубов» проекта 23550 спустили на воду в Петербурге

    В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»
    @ Степан Яцко/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота.

    Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 состоялась на петербургском предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС.

    Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, адмирал Александр Моисеев отметил, что корабль станет второй боевой единицей в серии, которая усилит потенциал Северного флота в Арктической зоне.

    Он подчеркнул важность этих кораблей для поддержания российского присутствия в стратегически важных районах и защиты национальных интересов. «Николай Зубов» переходит к этапу достроечных работ, после завершения которых сможет выполнять задачи в арктических водах.

    Проект 23550, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», не имеет аналогов по характеристикам. Ледоколы предназначены для охраны арктических ресурсов, конвоирования и буксировки судов, а также поражения различных целей. Водоизмещение корабля составляет около 9 тыс. тонн, автономность – 70 суток.

    Головной ледокол серии «Иван Папанин» готовится к передаче флоту в 2025 году. Спуск его на воду состоялся в 2019 году, и на текущий момент завершаются испытания. «Николай Зубов» заложен в том же году в присутствии президента Владимира Путина.

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