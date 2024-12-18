Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере 884 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Сенат одобрил оборонный бюджет на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 млрд долларов. До этого бюджетный проект был поддержан палатой представителей и теперь будет передан на подпись президенту Джо Байдену, передает РИА «Новости».

Проект бюджета включает в себя меры по усилению американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Также предусмотрено повышение заработной платы для военнослужащих, что должно улучшить условия службы и мотивацию персонала.

Кроме того, предполагается строительство семи новых кораблей, направленных на обновление и усиление морских сил страны. Особое внимание уделяется укреплению оборонной промышленной базы, что должно повысить устойчивость и эффективность производства вооружений и военной техники.

В пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США решили передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает в себя боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, но Киев заявляет, что проблемы ВСУ связаны с недостатком вооружений, а не мобилизацией.