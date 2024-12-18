Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2025 год
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере 884 млрд долларов
Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал оборонный бюджет на 2025 финансовый год, который включает меры по усилению военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и повышение зарплат военнослужащим, свидетельствуют результаты голосования.
Сенат одобрил оборонный бюджет на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 млрд долларов. До этого бюджетный проект был поддержан палатой представителей и теперь будет передан на подпись президенту Джо Байдену, передает РИА «Новости».
Проект бюджета включает в себя меры по усилению американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Также предусмотрено повышение заработной платы для военнослужащих, что должно улучшить условия службы и мотивацию персонала.
Кроме того, предполагается строительство семи новых кораблей, направленных на обновление и усиление морских сил страны. Особое внимание уделяется укреплению оборонной промышленной базы, что должно повысить устойчивость и эффективность производства вооружений и военной техники.
В пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США решили передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает в себя боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, но Киев заявляет, что проблемы ВСУ связаны с недостатком вооружений, а не мобилизацией.