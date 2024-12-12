США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

Tекст: Дмитрий Бавырин

Западные СМИ – от французской Le Monde до британского The Telegraph – переживают за сильное ухудшение отношений между Владимиром Зеленским и администрацией пока еще президента США Джо Байдена. В Лондоне даже считают, что отношения эти прошли «точку невозврата», но это излишний драматизм: Байден перестанет возглавлять США в полдень 20 января, после чего окончательно погрузится в сумрак своего сознания, так что ему с Зеленским недолго остается дружить.

Повод для их ссоры – вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине с нынешних 25 до 18 лет. У Байдена требуют снизить, у Зеленского отказываются. В качестве альтернативы в Киеве предлагают набрать из этой возрастной группы добровольцев с контрактом на год и стартовой выплатой в 12 тысяч долларов, однако Вашингтон в такую идею не верит и ждет именно массовой мобилизации.

Есть что-то по-настоящему жуткое в том, что 82-летний американский старик пытается отправить на убой украинскую молодежь, но у Байдена работа такая.

Задача США в текущем конфликте – нанести максимальный ущерб России, а Украина – это инструмент. Если для максимизации ущерба России Украину нужно «выжать досуха», до необратимой демографической катастрофы – значит, так тому и быть.

Перед приходом в Белый дом Дональда Трампа, который обещает сменить этот приоритет на другой – на начало переговоров для заморозки конфликта, уходящая администрация пытается подкинуть Киеву ресурсов впрок: дали еще оружия и денег, ввели новые санкции против России, расширили географию использования дальнобойных ракет. Однако главная причина того, что оборона украинской армии «поплыла», а ВС РФ ставят рекорды по скорости продвижения, это нехватка у ВСУ личного состава и «усталость» наиболее боеспособных частей из-за невозможности провести ротацию.

Без решения этой проблемы все дополнительные миллиарды – как мертвому припарка.

Так считают американские военные аналитики. Если верить СМИ США, так же считает и военная разведка, на мнение которой опирается Белый дом.

В общем, молодая кровь нужна не Байдену – она нужна фронту, потому что другая кровь для фронта закончилась. Летом Киеву удавалось призывать по 35 тыс. человек ежемесячно, осенью всего по 20 тысяч, но разговоры о радикальном снижении призывного возраста начались еще прошлой зимой – как в США, так и на Украине.

Официально Вашингтон подобных требований не выдвигает, чтоб не выглядеть по-людоедски, хотя доводы «за» там нашли бы. В самих США вчерашних школьников призывали на войну в заокеанском Вьетнаме, а для Украины, как там заявляют, текущий конфликт – это вопрос жизни и смерти. Следовательно, придется жертвовать всем, чем можно пожертвовать.

Зеленский вчерашними школьниками жертвовать пока не готов, но это не надо воспринимать как то, что он защищает их от хищного Байдена. Защищает он прежде всего себя.

Есть мнение, что Зеленский сам торговал юными душами в Вашингтоне, пытаясь доказать, что Украина не обречена и что человеческий ресурс у нее еще есть, но при этом сильно завысил реальный мобилизационный потенциал в среде украинцев 18-25 лет. Время их рождения совпадает с периодом падения рождаемости. А родители, чувствуя, к чему идет дело, стараются заблаговременно вывезти юношей из страны, пока их еще пропускают через границу. К примеру, перед началом учебного года с Украины выехали около 300 тысяч школьников.

В общем, «молодая кровь» всех проблем фронта не решит – ее просто нет в таких количествах, чтобы решила. Но отправкой вчерашних школьников в мясорубку Зеленский перейдет черту, после которой ему нечего и мечтать о переизбрании на второй срок. Новых военных побед все равно не будет, а вот волна ненависти к «просроченному» президенту обеспечена.

Украинские города уже сейчас пространство депрессии и невроза, где на улицах появляются только женщины и старики, потому что мужчин отлавливают («бусифицируют») и отправляют на восточный фронт. Начало такой же охоты за молодежью – ночной страх всех родителей.

В то же время вопрос переизбрания стал для Зеленского опасно актуальным: команда Трампа наверняка потребует от него проведения новых президентских выборов в следующем году. Согласившись на снижение порога мобилизации, Зеленский эти выборы проиграет. Даже на военных он в данной ситуации не сможет рассчитывать: более вероятно, что они поддержат наиболее вероятного соперника Зеленского, который уже опережает его в опросах популярности – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Эта ситуация и вынуждает Зеленского сопротивляться «бусификации» вчерашних школьников, хотя это сопротивление в Киеве объясняют иначе: якобы новые части все равно нечем вооружить, поскольку западные партнеры запаздывают с поставками. Два дня назад во внешнеполитическом ведомстве США на этот довод впервые ответили. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прозрачно намекнул, что новобранцы «будут экипированы полностью», и тем самым признал наличие спора с Киевом и то, что «отмазки» Зеленского США больше не устраивают.

Байдена Зеленский наверняка «переупрямит» – в силу того, что Байдену недолго осталось. Но переупрямить Трампа в случае, если боевые действия продолжатся, окажется непосильной задачей. Кредо Трампа – США должны платить меньше, а другие больше. В отличие от Байдена, он намерен шантажировать Киев продолжением американской помощи, как следует из плана его будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

При этом устранение Зеленского через выборы выглядит привлекательным сценарием для Трампа из-за их конфликтных личных отношений. А по вопросу снижения возраста призыва тот же Залужный значительно более сговорчив, чем Зеленский. Реализовать эту затею он предлагал еще тогда, когда был главкомом ВСУ.

Таким образом, для родителей украинских юношей хорошего варианта вне прекращения боевых действий нет – с Байденом или без Байдена, с Зеленским или без Зеленского. Но, вероятно, 2025 год уберет их обоих.

Для человека, который называет себя президентом Украины, начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Еще в начале лета он заявил, что на снижении возраста мобилизации на Украине настаивают именно власти США, а тогда, когда это требование будет выполнено, «от Зеленского избавятся».

К тому и идет.