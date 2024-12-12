  • Новость часаПутин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Депутат рассказал, как школьники использовали аромаингаляторы вместо наркотиков
    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску
    Путин вручил звезду Героя труда Зюганову
    Утверждено вхождение Болгарии и Румынии в Шенген
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 18:15 • Политика

    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина.

    Западные СМИ – от французской Le Monde до британского The Telegraph – переживают за сильное ухудшение отношений между Владимиром Зеленским и администрацией пока еще президента США Джо Байдена. В Лондоне даже считают, что отношения эти прошли «точку невозврата», но это излишний драматизм: Байден перестанет возглавлять США в полдень 20 января, после чего окончательно погрузится в сумрак своего сознания, так что ему с Зеленским недолго остается дружить.

    Повод для их ссоры – вопрос о снижении мобилизационного возраста на Украине с нынешних 25 до 18 лет. У Байдена требуют снизить, у Зеленского отказываются. В качестве альтернативы в Киеве предлагают набрать из этой возрастной группы добровольцев с контрактом на год и стартовой выплатой в 12 тысяч долларов, однако Вашингтон в такую идею не верит и ждет именно массовой мобилизации.

    Есть что-то по-настоящему жуткое в том, что 82-летний американский старик пытается отправить на убой украинскую молодежь, но у Байдена работа такая.

    Задача США в текущем конфликте – нанести максимальный ущерб России, а Украина – это инструмент. Если для максимизации ущерба России Украину нужно «выжать досуха», до необратимой демографической катастрофы – значит, так тому и быть.

    Перед приходом в Белый дом Дональда Трампа, который обещает сменить этот приоритет на другой – на начало переговоров для заморозки конфликта, уходящая администрация пытается подкинуть Киеву ресурсов впрок: дали еще оружия и денег, ввели новые санкции против России, расширили географию использования дальнобойных ракет. Однако главная причина того, что оборона украинской армии «поплыла», а ВС РФ ставят рекорды по скорости продвижения, это нехватка у ВСУ личного состава и «усталость» наиболее боеспособных частей из-за невозможности провести ротацию.

    Без решения этой проблемы все дополнительные миллиарды – как мертвому припарка.

    Так считают американские военные аналитики. Если верить СМИ США, так же считает и военная разведка, на мнение которой опирается Белый дом.

    В общем, молодая кровь нужна не Байдену – она нужна фронту, потому что другая кровь для фронта закончилась. Летом Киеву удавалось призывать по 35 тыс. человек ежемесячно, осенью всего по 20 тысяч, но разговоры о радикальном снижении призывного возраста начались еще прошлой зимой – как в США, так и на Украине.

    Официально Вашингтон подобных требований не выдвигает, чтоб не выглядеть по-людоедски, хотя доводы «за» там нашли бы. В самих США вчерашних школьников призывали на войну в заокеанском Вьетнаме, а для Украины, как там заявляют, текущий конфликт – это вопрос жизни и смерти. Следовательно, придется жертвовать всем, чем можно пожертвовать.

    Зеленский вчерашними школьниками жертвовать пока не готов, но это не надо воспринимать как то, что он защищает их от хищного Байдена. Защищает он прежде всего себя.

    Есть мнение, что Зеленский сам торговал юными душами в Вашингтоне, пытаясь доказать, что Украина не обречена и что человеческий ресурс у нее еще есть, но при этом сильно завысил реальный мобилизационный потенциал в среде украинцев 18-25 лет. Время их рождения совпадает с периодом падения рождаемости. А родители, чувствуя, к чему идет дело, стараются заблаговременно вывезти юношей из страны, пока их еще пропускают через границу. К примеру, перед началом учебного года с Украины выехали около 300 тысяч школьников.

    В общем, «молодая кровь» всех проблем фронта не решит – ее просто нет в таких количествах, чтобы решила. Но отправкой вчерашних школьников в мясорубку Зеленский перейдет черту, после которой ему нечего и мечтать о переизбрании на второй срок. Новых военных побед все равно не будет, а вот волна ненависти к «просроченному» президенту обеспечена.

    Украинские города уже сейчас пространство депрессии и невроза, где на улицах появляются только женщины и старики, потому что мужчин отлавливают («бусифицируют») и отправляют на восточный фронт. Начало такой же охоты за молодежью – ночной страх всех родителей.

    В то же время вопрос переизбрания стал для Зеленского опасно актуальным: команда Трампа наверняка потребует от него проведения новых президентских выборов в следующем году. Согласившись на снижение порога мобилизации, Зеленский эти выборы проиграет. Даже на военных он в данной ситуации не сможет рассчитывать: более вероятно, что они поддержат наиболее вероятного соперника Зеленского, который уже опережает его в опросах популярности – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Эта ситуация и вынуждает Зеленского сопротивляться «бусификации» вчерашних школьников, хотя это сопротивление в Киеве объясняют иначе: якобы новые части все равно нечем вооружить, поскольку западные партнеры запаздывают с поставками. Два дня назад во внешнеполитическом ведомстве США на этот довод впервые ответили. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прозрачно намекнул, что новобранцы «будут экипированы полностью», и тем самым признал наличие спора с Киевом и то, что «отмазки» Зеленского США больше не устраивают.

    Байдена Зеленский наверняка «переупрямит» – в силу того, что Байдену недолго осталось. Но переупрямить Трампа в случае, если боевые действия продолжатся, окажется непосильной задачей. Кредо Трампа – США должны платить меньше, а другие больше. В отличие от Байдена, он намерен шантажировать Киев продолжением американской помощи, как следует из плана его будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

    При этом устранение Зеленского через выборы выглядит привлекательным сценарием для Трампа из-за их конфликтных личных отношений. А по вопросу снижения возраста призыва тот же Залужный значительно более сговорчив, чем Зеленский. Реализовать эту затею он предлагал еще тогда, когда был главкомом ВСУ.

    Таким образом, для родителей украинских юношей хорошего варианта вне прекращения боевых действий нет – с Байденом или без Байдена, с Зеленским или без Зеленского. Но, вероятно, 2025 год уберет их обоих.  

    Для человека, который называет себя президентом Украины, начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Еще в начале лета он заявил, что на снижении возраста мобилизации на Украине настаивают именно власти США, а тогда, когда это требование будет выполнено, «от Зеленского избавятся».

    К тому и идет.

    Главное
    Медведев назвал Трампа талантливым победителем
    Боррель признал провал изоляции России Западом
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС
    Reuters: Базы США в Тихом океане уязвимы для китайских ракетных ударов
    Госдума одобрила снижение скидки на штрафы ПДД до 25%
    Актриса Максимова выходила на сцену за три недели до смерти

    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель создал Орбану опасного соперника

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют «самым пророссийским политиком ЕС», появился по-настоящему опасный соперник. Впервые за полтора десятилетия правящая партия Венгрии сильно уступила по популярности оппозиции и рискует проиграть выборы. Кто он – тот, от кого ждут низвержения самого Орбана? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

      5 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

      17 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Мужики ждут победы

      Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............