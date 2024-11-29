Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

Tекст: Дмитрий Бавырин

Просить у Сеула оружия и военной помощи – не настолько глупая идея, как может показаться на первый взгляд. Про то, что главная сила Южной Кореи – это кей-поп, сочинили немало шуток, но в рейтингах самых боеспособных армий мира южнокорейская стабильно находится во второй пятерке, пропуская вперед только ядерные державы.

Пока США убеждали европейских союзников тратить на оборону хотя бы по 2% от ВВП, корейцы на свою тратили двузначными – от 35% до 13% в год. В абсолютных цифрах это сейчас десятое место в мире. По количеству военнослужащих – седьмое. А по концентрации военных в общей массе населения – второе (после другой Кореи – КНДР).

В армии по 20 месяцев служат все мужчины, а количество категорий тех, кто может избежать призыва, с годами не сокращается, наоборот – теперь «не жалеют» даже звезд кей-попа. Считается, что Южная Корея в короткие сроки может мобилизовать войско в 6,5 млн человек. Причем этих людей будет чем экипировать и вооружить.

В государстве, которое родилось в горниле войны, долгие годы управлялось военными и жило в ожидании войны на уничтожение с ближайшим соседом, иначе, наверное, и быть не может. Численность действующей армии Южной Кореи – 600 тыс. человек. По ее вооружению профильные издания дают такие цифры: танки – 2501 единица, ББМ – 66 492 единицы, РСЗО – 581 единица, САУ – 3189 единиц, буксируемая артиллерия – 4863 орудия, самолетов всех типов – 1576, вертолетов – 758 (из них 112 ударных).

В общем, в условиях острой нехватки вооружений и боеприпасов в Киеве нашли, у кого попросить помощи. Дело казалось беспроигрышным, кандидат – безотказным.

В настоящий момент Южная Корея для РФ – официально недружественное государство, которое вошло в антироссийскую коалицию, ввело антироссийские санкции и поддерживало антироссийские силы на Украине.

При этом в Сеуле по-настоящему разозлены на Москву, а не просто «за компанию» с Западом. То есть на первом этапе строили козни все-таки «за компанию», но потом Россия и КНДР заключили соглашение о дружбе и совместной обороне. В руководстве Южной Кореи понимают, что это много значит, но гадают, насколько много.

Более всего Сеул пугает возможная передача Пхеньяну современных вооружений и технологий. И там прямо угрожали Москве начать оснащение ВСУ в том случае, если ее отношения с КНДР перейдут некую черту. У всех, так сказать, есть свои «красные линии».

Незадолго до визита министра обороны Украины Рустема Умерова в Сеул в МИД РФ предупредили правительство Южной Кореи, что поставки оружия Украине «окончательно разрушат» отношения между странами, и призвали «осознавать последствия». Такие заявления обычно выпускаются не для того, чтобы отговорить, а для того, чтобы зафиксировать – мы предупреждали.

В общем, были основания считать, что вопрос решен в пользу Киева, тем более что у Киева на руках оказался неожиданный для него козырь – деньги. ЗРК «Чхонгун», радиолокационные станции для ПВО и контрбатарейной борьбы, танки K2 Black Panther – все это предлагалось передать в ВСУ не безвозмездно и даже не в долг, а за настоящие деньги, которые Киеву выделил Запад.

В Сеуле министра обороны Украины принимали не по погонам – на уровне президента страны. Но, как оказалось, для того, чтобы на высшем уровне отказать: от Кореи Украина оружия не получит.

Более того, правительство разошлет корейским производителям специальное указание на случай, если Киев попробует получить оружие обходным путем – напрямую у поставщика.

Этим обходным путем Киев ранее уже пользовался (считается, что через поляков). Но именно государство в лице армии – основной покупатель и хранитель корейских вооружений, а производителю их еще произвести нужно.

Но почему Сеул отказался от сделки? Официально – из-за закона, запрещающего передавать вооружения в воюющие страны. Но то, как легко подобные законы обходятся, ранее можно было наблюдать в странах Европы вплоть до Швейцарии. Если бы по-настоящему нужно было, и корейцы свой закон как-нибудь обошли.

При необходимости власти могут сослаться на народ: согласно опросам, более 80% корейцев против передачи вооружений Киеву.

В Европе в 2022-2023 годах во многих странах были «зеркальные» показатели – в пользу Украины, сейчас наблюдаются разброд и шатание, а у корейцев и сейчас, и тогда национальный консенсус – «нет, не наше дело».

Корейцы умнее европейцев, в частности потому, что антироссийской пропагандой их кормят в значительно меньших количествах. Причем в корейском меню нет главного – страшилки, по которой Россия нападет на европейских членов НАТО сразу после того, как победит Украину. В эдакую ахинею верить нельзя, но некоторые все-таки верят, а вот в то, что Россия нападет на Корею, не поверит вообще никто.

Нападения там перманентно ждут – и действительно с севера, но все же от КНДР, а не от РФ. Поэтому полагают, что свое оружие надо держать при себе – и чем его больше, тем лучше, ведь понадобиться оно может в самый неожиданный момент. А лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, надо отдать ему должное, держит соседей в тонусе – периодически угрожает стереть «марионеточное квазигосударственное образование» (то есть Южную Корею) с лица земли.

В общем, у Сеула было предостаточно весомых и обоснованных причин, чтобы сказать Киеву «нет». Но невозможно поверить в то, что там могли бы сказать «нет», если бы США требовали сказать «да».

У Вашингтона на случай разногласий есть непробиваемый довод: у заклятого врага Сеула – Пхеньяна ядерное оружие есть, а у самого Сеула нет, и «ядерный зонтик» над ним держат американцы. Поскольку ядерный вопрос в контексте возможной войны с КНДР явно важнее, чем какое-то количество танков и ЗРК для нужд Украины, крыть такое корейцам Юга попросту нечем.

Значит, отказ был согласован с США. А США как минимум не возражали.

Это может быть очередным свидетельством того, что американцы пытаются реализовать сценарий заморозки конфликта и организовать переговоры между Москвой и Киевом.

Владимир Зеленский на такое по-прежнему не согласен. То, как перед Украиной закрываются «окна возможностей» в плане дальнейшей поддержки, должно его переубедить.

Как в США планируют переубеждать Россию – другой вопрос. И кажется, что ответ на него мы узнаем довольно скоро.