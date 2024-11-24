Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.13 комментариев
Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой.
Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения между Москвой и Сеулом. Он подчеркнул, что в Сеуле должны осознавать последствия возможного использования южнокорейских вооружений, так как это может привести к гибели российских граждан, передает ТАСС.
Он отметил, что Российская Федерация будет реагировать на такие поставки всеми необходимыми способами. Руденко выразил сомнение в том, что подобные действия укрепят безопасность Республики Корея.
Ранее профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая заявил, что Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.
Korea Times сообщала, что США предварительно уведомили Сеул о решении разрешить Украине наносить удары по России с использованием дальнобойного оружия.