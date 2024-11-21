Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.13 комментариев
Эксперт назвал болезненной реакцию Сеула на союз России и КНДР
Южная Корея болезненно отреагировала на союз Москвы и Пхеньяна
Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву, заявил Профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая.
Толорая отметил, что в Сеуле началась истерия, вызванная подписанием всеобъемлющего стратегического договора между Москвой и Пхеньяном. Южнокорейский президент объявил его угрозой для Восточной Азии и всего мира, передает РИА «Новости».
По словам Толорая, Сеул оперативно добавила 250 новых позиций в антироссийский санкционный список. Также обсуждается возможность прямой поставки оружия Киеву и отправки военных советников на Украину, что ранее осуществлялось через США и другие страны.
Толорая подчеркнул, что Южная Корея стала одним из крупнейших мировых экспортеров оружия. Он также выразил недоумение по поводу сильной эмоциональной реакции Сеула на конфликт России и Украины, задаваясь вопросом, насколько это действительно угрожает Южной Корее.
Напомним, в первой половине ноября Россия и КНДР ратифицировали договор о стратегическом партнерстве. Он предполагает, что стороны на постоянной основе будут развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.
Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.