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В России пообещали за три года ввести цифровые водительские права
Глава ГИБДД Черников пообещал ввод цифровых водительских прав через три года
В России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Работа над соответствующим законодательством уже ведется, и в ближайшие три года цифровые документы станут официально признанными, сказал Черников, передает ТАСС.
«Наша задача основная <…>, чтобы именно «Госуслуги» были комфортны для всех, и как можно меньше было походов в подразделения Госавтоинспекции, чтобы вы могли все [услуги] получить непосредственно на портале «Госуслуги. Авто», – пояснил он.
Руководитель ведомства добавил, что вскоре электронные права можно будет предъявлять как официальный документ.
Уже 14 млн человек скачали приложение «Госуслуги. Авто», где доступны цифровые копии водительского удостоверения и СТС. Также на этом портале появилась возможность оформления договора купли-продажи автомобиля, что, по словам Черникова, значительно снижает риск мошенничества.
В настоящее время цифровые документы доступны только для проверки в приложении, однако иметь бумажные версии по-прежнему необходимо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД подготовило проект реформы учета оружия. Планируется создать единую цифровую систему, где будут фиксироваться данные о каждом экземпляре оружия и патронах. В системе также будут учитываться собственники, маршруты и история эксплуатации оружия.