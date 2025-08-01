В России пообещали за три года ввести цифровые водительские права

Глава ГИБДД Черников пообещал ввод цифровых водительских прав через три года

Tекст: Алексей Дегтярев

Работа над соответствующим законодательством уже ведется, и в ближайшие три года цифровые документы станут официально признанными, сказал Черников, передает ТАСС.

«Наша задача основная <…>, чтобы именно «Госуслуги» были комфортны для всех, и как можно меньше было походов в подразделения Госавтоинспекции, чтобы вы могли все [услуги] получить непосредственно на портале «Госуслуги. Авто», – пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что вскоре электронные права можно будет предъявлять как официальный документ.

Уже 14 млн человек скачали приложение «Госуслуги. Авто», где доступны цифровые копии водительского удостоверения и СТС. Также на этом портале появилась возможность оформления договора купли-продажи автомобиля, что, по словам Черникова, значительно снижает риск мошенничества.

В настоящее время цифровые документы доступны только для проверки в приложении, однако иметь бумажные версии по-прежнему необходимо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД подготовило проект реформы учета оружия. Планируется создать единую цифровую систему, где будут фиксироваться данные о каждом экземпляре оружия и патронах. В системе также будут учитываться собственники, маршруты и история эксплуатации оружия.