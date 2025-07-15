В правительстве одобрили создание цифрового кадастра оружия

«Ведомости»: В России одобрили создание цифрового кадастра оружия

Tекст: Алексей Дегтярев

Инициатива Минпромторга о создании цифрового кадастра оружия получила одобрение правительственной комиссии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников.

Новый проект предусматривает оснащение оружия и патронов электронными паспортами, а все сведения о них будут собираться в единую федеральную информационную систему.

Данная система станет платформой для отслеживания полного жизненного цикла оружия, от производства или ввоза до списания. В электронный паспорт планируется включать данные о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и смене владельца.

Вносить информацию будут производители, продавцы и поставщики, а доступ к платформе получат только уполномоченные органы: Росгвардия, ФСБ, МВД, Минпромторг и Федеральная таможенная служба. Оператором системы выступит Росстандарт.

В пояснительной записке отмечается, что цифровой учет позволит усилить контроль за оборотом оружия и снизит риски его нелегального использования. Однако нормы не распространятся на оружие, поступившее в оборот до 1 января 1994 года.

Адвокат и эксперт Муслим Шейхов объяснил, что введение электронных паспортов облегчит бюрократию для владельцев и Росгвардии.

Скепсис выразил главный редактор «Русского оружейного журнала» Михаил Кречман, который считает, что инициатива не принесет новых функций и может повысить риск утечек данных владельцев. По его мнению, проект дублирует уже существующие механизмы защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в России вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии». Закон признал оружие источником повышенной опасности. Минимальный возраст для покупки некоторых видов оружия повысился с 18 лет до 21 года. Граждане младше 21 года теперь не могут приобрести охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.