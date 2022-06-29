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Оружие в России официально стало источником повышенной опасности
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Оружие в России становится источником повышенной опасности: соответствующие изменения в федеральный закон «Об оружии» вступили в силу в среду.
Ранее подобной нормы в законодательстве не было, передает РИА «Новости».
«После слова «Оружие» дополнить словами «является источником повышенной опасности», – говорится в документе.
Кроме того, вводятся несколько новых понятий: «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие», «спусковой механизм», «ударный механизм».
Также минимальный возраст, с которого граждане смогут купить некоторые виды оружия, повысился с 18 лет до 21 года. Теперь граждане, не достигшие 21 года, не смогут приобрести охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.
«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», – подчеркивается в поправках.
Чтобы купить оружие до 21 года, россиянину потребуется пройти военную службу либо состоять на ней. Помимо этого, возрастной ценз обошел граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
Кроме того, новое требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к гражданам, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение попали и работники юридических лиц с особыми уставными задачами.
Право на приобретение газового, спортивного, а заодно охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия (предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России) по-прежнему есть у россиян, достигшие 18 лет.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Посол США отчитала представителя украинских властей
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Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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Польша собралась выставить счет Газпрому за прекращение поставок газа
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Польша намерена выставить счет российскому Газпрому, потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин на конференции, проходившей в польском Сенате.
«Мы намерены выставить счет Газпрому в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», – передает его слова «Ведомости» со ссылкой на издание Wirtualna Polska.
Сасин отметил, что Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Так, государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения, добавил он.
По словам министра, на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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Джонсон пригласил российских ученых переехать в Британию
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Британский премьер Борис Джонсон предложил ученым переезжать из России по расширенной действующей системе партнерства с украинскими университетами, которые позволяют украинским ученым вести исследования в Великобритании.
«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», передает The Guardian его слова.
При этом в статье отмечается, что по программе «Исследователи в зоне риска» около 130 украинских ученых продолжат вести свои исследования в Великобритании.
Ранее Джонсон заявил, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, имея в виду, что в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями».
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Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран
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«В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.
Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.
Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
«Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.
«Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.
Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).
«В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».
«Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».
Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
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Шольц посмеялся над вопросом про гарантии безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, следует из видеозаписи, опубликованной немецким изданием Die Welt.
Журналистка спросила канцлера Германии, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации, передает РИА «Новости».
«Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
При этом он выдержал длительную паузу между словами.
Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», – усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Напомним, во вторник Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»
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Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.
Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».
«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.
Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.
«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Депутат Гурулев рассказал о подвиге генерал-майора Ясникова при защите острова Змеиный
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, как генерал-майор Михаил Ясников лично доставил на остров Змеиный зенитно-ракетопушеченый комплекс «Панцирь-С» под огнем ВСУ.
«Рассказываю о подвиге небольшой группы военнослужащих и особенно генерал-майора Михаила Ясникова. Они, рискуя своими жизнями, обеспечили защиту острова Змеиный от вражеских нападений с воздуха. Написал, как это все происходило в течение нескольких дней. (…) Здесь готовый сюжет для фильма, даже придумывать ничего не надо, жизнь и наши герои все сделали уже», – написал Гурулев в своем Telegram.
По его словам, заместитель командующего флотом по МТО, генерал-майор Ясников «лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи».
«Сначала вертолетом, а затем катером они вместе прибыли на плавучий кран. Крановщик начал перегрузку ЗРПК «Панцирь-С» на десантный катер. Однако из-за большой массы ЗРПК десантный катер дал крен», – продолжил Гурулев.
Депутат рассказал, что Ясников принял решение закрепить борта катера стропами крана. Угрозу опрокидывания сняли.
«Чтобы доставить «Панцирь», другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный, оставался один вариант – идти на кране. 9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик. Генерал-майор Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя», – написал Гурулев.
На подходе к острову Змеиный судно прикрывалось с применением зенитных ракетных комплексов, размещенных на судах обеспечения, при реальном ракетном воздействии подобная система была применена впервые.
«В ходе выгрузки враг атаковал остров «Точкой-У», к счастью ракета поразила участок острова вдали от места выгрузки и никто не пострадал. Через 20 минут зенитно-ракетопушеченый комплекс был выгружен на пирс лично генерал-майором Ясниковым», – рассказал депутат.
Еще через 20 минут на «Панцире» заработала радиолокационная станция, комплекс заступил на боевое дежурство. Уже через несколько мгновений было выпущено три зенитных управляемых ракеты, которые на мгновение опередили разрыв еще одной вражеской «Точки-У». Позже «Панцирь» сбил ракету над поверхностью воды. Это была предположительно противокорабельная ракета «Нептун», которая направлялась на плавучий кран.
«Решительность и смелость Михаила Ясникова взять на себя всю ответственность, повести людей за собой, отвага и героизм всех членов экипажа и боцманской команды позволили спасти всех военнослужащих, которые охраняют остров Змеиный. Контроль над этим островом нам необходим, это стратегически важный объект», – заключил депутат.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины
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В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Шольц заявил, что события на Украине продемонстрировали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.
«Все мы согласны, в чем будущее. А именно – не в газе», – сказал он. По его словам, этот энергоресурс нужен на переходный период и поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Шольц напомнил, что к 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности, сообщает ТАСС.
Напомним, «Большая семерка» (G7) будет координировать санкции против России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется, говорится в итоговом коммюнике, распространенном по итогам саммита «семерки» в Баварии.
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Киссинджер призвал учитывать роль России в Европе
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Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».
«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».
«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.
По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
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В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск
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«ВСУ, конечно, могут попытаться организовать укрепрайон в Северске, но там нет крупных промзон. Кроме того, в данном районе расположена наша серьезнейшая группировка контрактников», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из освобождаемого союзными силами Лисичанска в Северск, расположенный в 30 километрах к западу.
«Попытки бежать в Северск – истерические припадки ВСУ. На этом направлении сейчас перекрыты все трассы, так что им приходится идти по полям и лесам. Но ранее сами ВСУ заминировали эти территории. Очевидно, что добраться удастся далеко не всем. Так что эта «эвакуация из Лисичанска» – последний этап освобождения Луганской народной республики», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
«Таким образом, фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР. Сейчас, как мне кажется, вернутся части наших подразделений, которые пока еще помогают луганским формированиям, и здесь начнется активное движение», – уверен собеседник.
При этом Бердичевский выразил сомнения в том, что ВСУ удастся сформировать укрепрайон в месте новой дислокации. «Там нет таких больших промзон, как, например, в Северодонецке или Мариуполе. Так что шансы на длительное удержание просто мизерные», – отметил собеседник.
«Также стоит учитывать, что в районе Северска стоит наша мощнейшая группировка. Она состоит в основном из контрактников, а луганских и донецких мобилизованных ребят там нет. Это серьезные боевые подразделения и части, так что украинским боевикам тягаться с ними почти невозможно», – заключил Бердичевский. Союзные силы контролируют левый берег Северского Донца, менее чем в 10 километрах от расположенного на другом берегу Северска.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Утром во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска, который занимают союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на той части территории ДНР, которую сейчас контролирует Украина. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
В комментарии газете ВЗГЛЯД посол ЛНР рассказал: жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска», – сообщил Мирошник.
В понедельник украинские формирования пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли, в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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