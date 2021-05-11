Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе

Восемь человек – семеро детей и учительница – погибли при стрельбе в школе в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Уточнение: еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20)», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана, передает РИА «Новости».

Ранее прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семь детей – четыре мальчика и три девочки, ученики восьмого класса, еще 16 человек – 12 детей и четверо взрослых – госпитализированы.

Тем временем в экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.