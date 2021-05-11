Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани

Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.

Сообщается о девяти погибших.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.