Число погибших при стрельбе в казанской школе выросло до девяти человек

В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.

«Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», – сказал источник РИА «Новости».

В экстренных службах уточнили, что двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

В то же время Республиканский центр медицины катастроф сообщает, что 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани.

Как сообщила ученица, которая оказалась очевидцем событий, при нападении на школу сначала прогремел взрыв, а потом началась стрельба, передает ТАСС.

«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие – ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – рассказала ученица.

Тем временем мэрия Казани уточняет, что меры безопасности усилены во всех учебных заведениях города. Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«В гимназии № 175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учитель и шестеро детей погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали.

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.