Пропавшая 12 лет назад в США хаски вернулась домой благодаря чипу

Хаски вернулась к хозяину в США через 12 лет благодаря микрочипу
Истощенная хаски, обнаруженная во Флориде за тысячи километров от дома, смогла воссоединиться с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.
«Тринадцатилетняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя более десяти лет после своего исчезновения благодаря микрочипу», – сообщает журнал People.
Животное потерялось в 2014 году во время переезда мужчины из штата Нью-Мексико в Техас. Спустя 12 лет скитаний по улицам собаку спасли сотрудники приюта во Флориде. Расстояние от места пропажи до точки обнаружения составило более 2,2 тыс. километров, отмечает РИА «Новости».
Сьерру нашли в очень плохом состоянии, однако работники учреждения просканировали вживленный чип и оперативно связались с владельцем. Мужчина давно не надеялся увидеть питомца, но в итоге благополучно забрал хаски домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных.
Депутаты предложили создать на портале «Госуслуги» федеральный фотобанк потерявшихся питомцев.